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芒果控必敗！好市多超夯「新鮮芒果奶酪」夢幻回歸 網：吃起來跟初戀一樣
美式賣場好市多推出的多款鹹食、甜點都備受喜愛，而每逢芒果季都掀起搶購熱潮的「芒果奶酪」，也在近期悄悄回歸囉！不少芒果控早已興奮入手嚐鮮，稱讚味道極佳，成為夏天限定的必吃甜品！
好市多「芒果奶酪」由真材實料新鮮芒果汁及鮮奶打造，每盒6入、售價299元，日前已經在全台門市閃亮上市。不少好市多會員陸續在「Costco好市多商品經驗老實說」推薦這款新品，表示芒果奶酪極度好吃，還在留言區附和形容這款新品為夢幻甜心的網友，「真的吃起來跟初戀一樣」。
此外，也有試吃後的會員詳細分享：「挖下去的當下，芒果汁會流下來跟奶酪混合，比草莓奶酪更上一層樓。」貼文一出吸引同好們留言：「一直都覺得芒果的比草莓的好吃」、「我可以一次吃兩個」、「這超夢幻，超好吃的」、「好吃，今天也買了」
但有人反映回歸新品甜度太高、奶味相較淡，也有人覺得芒果丁吃不夠，還有人提及賞味期限太短。對此詢問過店員的內行人回應：「上面雖然寫3天，但那是指販售的最後期限，不代表3天後就不能吃」。
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