浮誇芒果冰快吃爆！2大人氣冰店「臉盆級芒果布丁牛奶冰」 台北台中人手刀衝

芒果季旋風來襲！作為夏天最夯代表，各式飲品、冰品自然少不了芒果這位閃亮的主角。今天就為大家介紹，夏季熱銷必吃品項相似，分別位於台北及台中的兩家冰店。不論你身處台北還是台中，準備吃爆高CP值的芒果冰就對了！

台北：杏玥冰坊

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鄰近南機場夜市的「杏玥冰坊」，其實為一家手工古早味圓仔冰冰店，而開幕後也憑藉CP值爆表的大碗芒果冰立馬爆紅。牛奶冰上堆滿愛文芒果，加上布丁及Q彈圓潤的芋圓，好吃又好拍！雖然相較2年前價位已有所調漲，但霸氣的用料依舊累積了很多老饕粉絲，為北部超欠吃的冰品，建議2人以上一起分食才吃得完呢！

地址：台北市萬華區寶興街129號；營業時間：12:00-22:00（週二公休）

台中：東海何媽媽冰店

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隱身東海商圈的「東海何媽媽冰店」為台中熱門冰店，尤其當季的鮮果冰每款都浮誇好拍。店內夏日話題性最高的「芒果布丁牛奶冰」，臉盆級的挫冰讓人驚艷。芒果控可以吃得到現點現切、整齊排好的鮮甜芒果，上方淋點煉乳，再放上布丁，簡直是絕美又完美的消暑聖品！

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而以芒果牛奶冰為基底，大家也可選擇加上黑糖珍珠，芒果的份量也不會變，一碗冰就夠你吃到撐！天氣炎熱時來碗垂涎欲滴的冰，無疑是最療癒的享受，收藏起來找天出發囉！

地址：台中市龍井區臺灣大道五段三巷六弄32號

營業時間：14:00-20:00（週日公休）

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