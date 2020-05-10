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冰淇淋整桶吃才過癮！全聯獨家新推「義美珍珠奶茶冰淇淋」 500g桶裝版讓你欲罷不能
冰淇淋控、珍奶控號外！近期爆熱的天氣，吃冰消暑最合適。全聯福利中心近日獨家新推「義美珍珠奶茶冰淇淋」，將解暑聖品與高人氣的珍奶完美結合，還加碼升級成500g桶裝版的大份量，準備讓大家吃個過癮！
義美最狂新品「珍珠奶茶冰淇淋」本次從熱銷支裝雪糕，化身成重量級版本，甜蜜的滋味簡直是螞蟻人的天堂！打開蓋不只聞得到奶茶香氣，實際也吃得到口感Q彈的珍珠本人，在家抱著整桶開挖，大口吃冰簡直是絕佳享受！
「義美珍珠奶茶冰淇淋」即日起在全台全聯福利中心門市上市，更重要的是目前祭出優惠，只需要特價105元，百元的高CP值冰品根本超欠嚐鮮，尤其珍奶控別忘了手刀買爆啦！
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