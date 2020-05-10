巧克力控快搶吃！漢堡王新推「KitKat巧克力聖代」，超強聯名新品只要銅板價
螞蟻人準備出動！繼麥當勞「可可布朗尼冰炫風」掀起打卡搶吃潮，同為人氣速食連鎖店之一的漢堡王也加入陣容，攜手KitKat品牌，打造全新「KitKat巧克力聖代」，準備攻佔大家IG版面！
漢堡王5月推出20元加購招牌小華堡優惠，近日乘勝追擊，結合夏季消暑必吃的BK聖代，期間限定新推「BK聖代 X KitKat巧克力」，即日起截至8/31都可吃到。漢堡王的「KitKat巧克力聖代」以滑順的香草口味冰淇淋為基底，淋上巧克力醬，最後灑上KitKat巧克力脆片，讓大家滿口都能感受巧克力香氣。
除了樹林秀泰店、微風南山店、微風北車店，全台漢堡王門市皆可購入聯名BK聖代。新品原價59元，目前祭出優惠49元，銅板價快衝一波嚐鮮去！
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