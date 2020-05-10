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浮誇到爆！馬祖新村5月新推「草湖芋仔冰系列」，爆餡車輪餅組合太欠吃
桃園超人氣飲料店「馬祖新村」主打復古眷村風，販售多款飲品之餘，也同步販售各種限定口味的車輪餅。日前5月新推「草湖芋仔冰系列」，用全新組合的紅茶及車輪餅，激發大家嚐鮮魂！
新品「草湖芋仔冰紅茶」以爽口的紅茶為基底，結合酸甜滋味的百香果芋仔冰，躍升最強消暑組合。美食部落客玉玉の日々食&旅實際品嚐後，建議可將其中一塊芋仔冰直接撈起享用，另一塊讓其滿滿融入紅茶內風味更佳。
而「草湖芋仔冰車輪餅」回歸經典，推出芋頭及花生口味，也可選擇綜合一次品嚐芋頭和香濃花生的濃郁風味。不僅如此，最吸引人的莫過於小芋圓及黑糖波霸的芋仔冰口味，古早味加上冰品必點的Q彈配料，爆餡組合簡直超欠吃！配合五月母親節，每個車輪餅皮上還印有有趣的相關文字，超適合帶媽媽一起吃，歡慶重要節日還能一併回憶童年。
不論品項、杯身設計還是映入眼簾的店面裝潢，「馬祖新村」徹頭徹尾秉持懷舊風格，難怪成為當地必打卡的特色熱門美食。除了桃園，台北、林口、新竹也各有分店，大家準備吃爆囉！
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