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浮誇到爆！馬祖新村5月新推「草湖芋仔冰系列」，爆餡車輪餅組合太欠吃

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
小芋圓及黑糖波霸芋仔冰車輪餅，內餡滿到爆開，單個售價35元。圖／IG@hanyu_912授權
小芋圓及黑糖波霸芋仔冰車輪餅，內餡滿到爆開，單個售價35元。圖／IG@hanyu_912授權

桃園超人氣飲料店「馬祖新村」主打復古眷村風，販售多款飲品之餘，也同步販售各種限定口味的車輪餅。日前5月新推「草湖芋仔冰系列」，用全新組合的紅茶及車輪餅，激發大家嚐鮮魂！

草湖芋仔冰紅茶放入百香果口味的芋仔冰。圖／IG@hanyu_912授權
草湖芋仔冰紅茶放入百香果口味的芋仔冰。圖／IG@hanyu_912授權

新品「草湖芋仔冰紅茶」以爽口的紅茶為基底，結合酸甜滋味的百香果芋仔冰，躍升最強消暑組合。美食部落客玉玉の日々食&旅實際品嚐後，建議可將其中一塊芋仔冰直接撈起享用，另一塊讓其滿滿融入紅茶內風味更佳。

除了最新的芋仔冰紅茶，「招牌芋頭1號」及「太厚黑糖波霸鮮奶」為店家推薦品項。圖／IG@hanyu_912授權
除了最新的芋仔冰紅茶，「招牌芋頭1號」及「太厚黑糖波霸鮮奶」為店家推薦品項。圖／IG@hanyu_912授權

而「草湖芋仔冰車輪餅」回歸經典，推出芋頭及花生口味，也可選擇綜合一次品嚐芋頭和香濃花生的濃郁風味。不僅如此，最吸引人的莫過於小芋圓及黑糖波霸的芋仔冰口味，古早味加上冰品必點的Q彈配料，爆餡組合簡直超欠吃！配合五月母親節，每個車輪餅皮上還印有有趣的相關文字，超適合帶媽媽一起吃，歡慶重要節日還能一併回憶童年。

「黑糖波霸奶油」及「圓來芋見泥」口味的車輪餅也非常浮誇好拍。圖／IG@hanyu_912授權
「黑糖波霸奶油」及「圓來芋見泥」口味的車輪餅也非常浮誇好拍。圖／IG@hanyu_912授權

店面設計貫徹懷舊風，還有眷村車站牌可以打卡。圖／FB 中壢馬祖新村粉絲頁
店面設計貫徹懷舊風，還有眷村車站牌可以打卡。圖／FB 中壢馬祖新村粉絲頁

不論品項、杯身設計還是映入眼簾的店面裝潢，「馬祖新村」徹頭徹尾秉持懷舊風格，難怪成為當地必打卡的特色熱門美食。除了桃園，台北、林口、新竹也各有分店，大家準備吃爆囉！

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