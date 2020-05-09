激發少女心！萬波新品「金桃甘露」打造桃子+西柚+愛玉組合，超過半杯都是料

網美系及咀嚼系的全新組合！在甜點市場陸續新推芒果季熱門商品「楊枝甘露」的時機下，手搖品牌「萬波島嶼紅茶」選擇優先主打「金桃甘露」，透過桃子與柚子的結合，搭配飲料混合出的粉嫩色系，挑戰攻佔大家的IG打卡版面。

圖／萬波提供

萬波本次沒有立馬推出去年夏天熱銷品項「楊枝甘露」，而是選擇以其為概念，升級打造「金桃甘露」。新品嘗試運用香氣四溢的桃子作為基底，標榜打成果泥後還能保有果肉口感，加入椰漿調味還能使香氣更顯獨特。

圖／萬波提供

此外，大家一杯就能吃到新鮮的紅寶石西柚果肉、甜點必備西米露、人氣小芋圓，還有加碼放入的萬波招牌愛玉，滿滿餡料可以吃個過癮。而這款「金桃甘露」增添了多多口味，喜歡酸甜滋味的人可自行選擇將椰漿替換成多多，體驗另一種風味。而添入原味多多的飲品，色調將能變成精美珊瑚紅，簡直美拍必備！

圖／萬波提供

全台門市將於5/11（一）正式開賣，售價為中杯新台幣70元、大杯80元，手搖控千萬別錯過啦！

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