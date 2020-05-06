哈根達斯雪糕「買二送二」又來了！全家便利商店限時開賣，7款口味快囤貨

上次錯過買二送二的朋友快把握！哈根達斯Haagen-Dazs上回與7-11獨家合作，祭出哈根達斯買二送二超狂優惠，連五天引發冰品控囤貨熱潮，如今哈根達斯攜手全家便利超商，推出連五天「雪糕買二送二」的優惠活動，品項多達7種，每種口味都好吃。

哈根達斯雪糕買二送二，只有5天快囤貨 圖／哈根達斯

哈根達斯Haagen-Dazs是不少冰品控必吃品項之一，從品脫杯、雪糕到甜筒都有推出獨特口味，各式口味都有不少愛好者。上回與小七合作推出經典雪糕與脆皮甜筒「買二送二」活動，超狂砍半價的促銷令消費者直呼過癮，這回輪到全家便利商店接棒，冰品控別錯過。

即日起至5月10日，透過全家便利商店官方LINE@推送的優惠券，於全台門市出示憑券即享有買二送二優惠，口味分別為巧克力脆杏仁雪糕、草莓冰淇淋、花生醬雪糕、淇淋巧酥雪糕、抹茶雪糕、覆盆子雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕等7種，趕緊把握機會，錯過可是會捶心肝喲！

全家便利商店「哈根達斯雪糕買二送二」活動資訊

地點：全家便利商店官方LINE@

活動：憑優惠券至全台全家門市購買「哈根達斯雪糕」享買二送二優惠。

時間：即日起至5月10日

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