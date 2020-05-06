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連4天買一送一！1公升浮誇手搖「舒油頭」插旗桃園祭優惠 中壢人快搶喝拍爆
網美系手搖品牌「舒油頭」，憑藉店面粉嫩風的裝潢、各式特色飲料及創意杯款設計，不斷累積話題成IG打卡名店。日前為歡慶首度插旗桃園中壢，將從5/8起連續4天祭出「指定飲品買一送一」優惠，讓中壢人爽喝鎮店之寶「寶島四帥」。若加上一公升名模杯，更是夢幻得輕易攻佔版面焦點。
「舒油頭」展店迅速，4月中才剛進駐竹科商圈，近日就已開設桃園中壢一號店。為歡慶開幕，5/8起將每日釋出「指定飲品買一送一」，讓手搖控能依序喝得到人氣手工古早味「黑糖布丁白鬍子」、番茄控必喝「梅好番茄青奶露」、清爽水果茶「正港滿杯旺鮮果」、神似優酪乳風味的「青檸白鬍子」，目前試營運期間則開放全品項任2杯88折。
舒油頭獨家推出的「一公升名模杯」除了有怎麼拍都好看的浮誇外觀，容量自然同步升級，絕對能滿足飲料界的大胃王！中壢人別等了，筆記好優惠日期，出發嚐鮮去囉！
舒油頭 中壢新生店
地址：桃園市中壢區新生路12號
開幕優惠買一送一：5/8手作黑糖布丁白鬍子；5/9梅好番茄青奶霧；5/10正港滿杯旺鮮果；5/11青檸白鬍子；5/12-5/21全品項買五送一
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