快訊

首例防疫旅館住民確診 生理期混淆她辨別症狀

旅長來靈堂稱倒霉、影響士氣 269旅輕生案家屬痛批離譜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連4天買一送一！1公升浮誇手搖「舒油頭」插旗桃園祭優惠 中壢人快搶喝拍爆

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／舒油頭提供
圖／舒油頭提供

網美系手搖品牌「舒油頭」，憑藉店面粉嫩風的裝潢、各式特色飲料及創意杯款設計，不斷累積話題成IG打卡名店。日前為歡慶首度插旗桃園中壢，將從5/8起連續4天祭出「指定飲品買一送一」優惠，讓中壢人爽喝鎮店之寶「寶島四帥」。若加上一公升名模杯，更是夢幻得輕易攻佔版面焦點。

舒油頭「寶島四帥」搭配趣味插圖。圖／舒油頭官網
舒油頭「寶島四帥」搭配趣味插圖。圖／舒油頭官網

買一送一優惠每人限購兩杯。圖／舒油頭提供
買一送一優惠每人限購兩杯。圖／舒油頭提供

「舒油頭」展店迅速，4月中才剛進駐竹科商圈，近日就已開設桃園中壢一號店。為歡慶開幕，5/8起將每日釋出「指定飲品買一送一」，讓手搖控能依序喝得到人氣手工古早味「黑糖布丁白鬍子」、番茄控必喝「梅好番茄青奶露」、清爽水果茶「正港滿杯旺鮮果」、神似優酪乳風味的「青檸白鬍子」，目前試營運期間則開放全品項任2杯88折。

舒油頭杯款設計精美，話題性的1公升名模杯可透過加30元點購，加20元則可換購鑽石杯。圖／舒油頭提供
舒油頭杯款設計精美，話題性的1公升名模杯可透過加30元點購，加20元則可換購鑽石杯。圖／舒油頭提供

舒油頭獨家推出的「一公升名模杯」除了有怎麼拍都好看的浮誇外觀，容量自然同步升級，絕對能滿足飲料界的大胃王！中壢人別等了，筆記好優惠日期，出發嚐鮮去囉！

舒油頭 中壢新生店

地址：桃園市中壢區新生路12號

開幕優惠買一送一：5/8手作黑糖布丁白鬍子；5/9梅好番茄青奶霧；5/10正港滿杯旺鮮果；5/11青檸白鬍子；5/12-5/21全品項買五送一

延伸閱讀：

「KitKat巧克力奶茶」只要50元！ CoCo再推超狂聯名巧克力手搖 系列5款+限定優惠快喝爆

每杯超過2顆芒果！大苑子爆量版「400%愛文芒果冰沙」4/30重磅上市 4倍果肉喝個過癮

相關新聞

連4天買一送一！1公升浮誇手搖「舒油頭」插旗桃園祭優惠 中壢人快搶喝拍爆

網美系手搖品牌「舒油頭」，憑藉店面粉嫩風的裝潢、各式特色飲料及創意杯款設計，不斷累積話題成IG打卡名店。日前為歡慶首度插旗桃園中壢，將從5/8起連續4天祭出「指定飲品買一送一」優惠，讓中壢人爽喝鎮店之

全家聯名冰品無極限！最強消暑聖品「黑面蔡楊桃冰沙、頂呱呱紅茶雪泥」進駐超商

大熱天就是要吃冰不然要幹嘛～全家便利商店除了經常推出各種人氣口味的霜淇淋，多款聯名冰品都備受喜愛。這次炎炎夏日，全家聯手黑面蔡與頂呱呱，將品牌店內古早味飲品楊桃汁、紅茶，完美變身為超商冰品，讓大家想喝時輕鬆就能買到！

港式192層酥皮蛋塔！全家便利商店「檀島厚奶蛋撻」搶先上市 聯名新品微波10秒就能吃

號稱香港茶餐廳始祖的「檀島」近年陸續進軍台灣，迅速成排隊名店，其中招牌「192層酥皮蛋撻」為必吃品項第一名。如今想吃這款熱門蛋撻時，不必特別前往分店，在全家便利商店也能吃得到啦！ 全家將於5/6

4家防疫優惠喝起來！幸福堂推「400次鮮奶黑糖咖啡」買一送一、醫護人員無限期免費喝

疫情期間，各餐飲陸續推出相應優惠，除了有辛苦的前線醫護人員得以免費喝，用心防疫的一般民眾也有特價選擇。今天精選4家飲品防疫優惠，手搖控千萬別錯過，大家一起安心喝起來吧！ 西門幸福堂：「400次鮮

珍奶控吃起來！春水堂「珍珠奶茶霜淇淋」新口味，全台1門市開賣快衝

提到珍珠奶茶，不少人絕對會想到珍奶創始元祖春水堂，時序才剛剛步入五月，春水堂就順勢推出超消暑的「珍珠奶茶霜淇淋」新品，以貴妃紅茶為基底調配而成的奶茶口味霜淇淋，搭配春水堂經典Ｑ彈珍珠，全台僅一家門市販售，珍奶控一定要把握機會！

「KitKat巧克力奶茶」只要50元！ CoCo新推聯名手搖「巧克王國系列」，限定優惠快喝爆

巧克力控爽喝的季節來襲！CoCo白色情人節時推出的「Kit Kat莓果戀人」掀起搶喝熱潮，如今5月加碼經典人氣品項，一口氣新推5款KitKat巧克力聯名手搖，更釋出限定優惠，準備讓大家喝個過癮！

芋頭控手刀衝刺！彰化最濃郁芋頭飲「茶茶GO」必點黃金比例

招牌逮丸芋頭使用大甲芋頭手工製作的超綿密芋泥，加上初鹿鮮乳，香濃好喝台灣味，講求新鮮原味的精神，正是【茶茶GO】的品牌概念─良飲，無造作。

只賣2個月！ 麥當勞「可可布朗尼冰炫風」 睽違2年強勢回歸 可可控不能錯過

麥粉有福了！知名連鎖速食店麥當勞2018年首次販售限定口味「可可布朗尼冰炫風」造成搶吃風潮，微苦微甜的風味令不少吃貨再三回味，今夏來臨前「可可布朗尼冰炫風」終於以全新包裝強勢回歸，期間限定只賣兩個月，冰品控及可可控千萬別錯過。

每杯超過2顆芒果！大苑子爆量版「400%愛文芒果冰沙」4/30重磅上市 4倍果肉喝個過癮

芒果控準備喝爆！大苑子去年備受好評的「在欉紅愛文芒果冰沙」4月份剛回歸，近日再度宣佈，將在4/30推出爆量款「愛文芒果冰沙Double Double版」，一次激增4倍果肉，挑戰大家對最強芒果手搖的想象

吳念真導演也推薦！全家便利商店新推「綠豆鑽冰棒」 銅板價吃得到滿滿綠豆蒜

全家便利商店近期新推一系列冰品，原來人氣團購美食「莊記綠豆鑽冰棒」也化身單支包裝，悄悄加入新品陣容，憑藉本土台灣味首度進駐超商夏季市場，讓大家輕鬆就能吃到古早美味。 源自高雄的「莊記綠豆鑽冰棒」

馬卡龍色系美翻！珍煮丹新推3款「優格鮮奶手搖」 搶拍絕美漸層還能抽免費飲品券

少女心準備爆發！熱門手搖品牌「珍煮丹」經常推出網美系新品，上個月的芝麻系列憑藉精美潑墨花紋引爆嚐鮮潮，這次乘勝追擊新推馬卡龍色系「優格鮮奶手搖」 ，號召大家為打卡版面增添粉嫩清新風。 珍煮丹本次

倒入整罐養蔘飲太霸氣！萬波X白蘭氏新推限量「養蔘烏龍、養蔘蜜金桔」 加碼醫護人員免費喝

熱門手搖品牌「萬波」經常推出創意飲料，近期更開大招，攜手白蘭氏新推養生系列飲品，讓大家每杯都能喝到一整罐「白蘭氏養蔘飲」，堪稱史上最補手搖杯！ 萬波將於5/1起限量推出2款超強聯名新品，「白

熱門新聞

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」　公館餐廳好心寒

身份證有「2」牛小排只要16元！王品8餐廳母親節都優惠

全家霜淇淋必吃口味？ 老饕激推「這2款」萬年不敗！

台灣的國民飲料是什麼？ 網力挺這味：每天都在喝

7-11可愛新貨到！貓貓蟲咖波雨衣、Hello Kitty保冰杯衝一波 每款萌度爆表

驚！昨首度國內五機場國際客「全掛蛋」 松機只剩載貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。