全家聯名冰品無極限！最強消暑聖品「黑面蔡楊桃冰沙、頂呱呱紅茶雪泥」進駐超商
大熱天就是要吃冰不然要幹嘛～全家便利商店除了經常推出各種人氣口味的霜淇淋，多款聯名冰品都備受喜愛。這次炎炎夏日，全家聯手黑面蔡與頂呱呱，將品牌店內古早味飲品楊桃汁、紅茶，完美變身為超商冰品，讓大家想喝時輕鬆就能買到！
台灣炸雞品牌頂呱呱經典「紅茶雪泥」，為不少人童年記憶的懷舊紅茶升級版，如今在全家也能買到了！化身超商飲品後茶味依舊香醇，入口後清爽的感覺就像夏天的救贖。另一款酸甜風味的「楊桃冰沙」，由老品牌黑面蔡原始招牌「楊桃汁」打造而成，喝兩大新品之前，建議揉搓一下，讓結冰狀態稍微融化成冰沙更宜飲用。
兩款售價皆為超值銅板價39元，即日起已在全台全家便利商店門市開賣，立夏高溫必喝的消暑聖品，千萬別錯過啦！
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