港式192層酥皮蛋塔！全家便利商店「檀島厚奶蛋撻」搶先上市 聯名新品微波10秒就能吃

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
全家便利商店聯手「檀島」，推出超商最強甜點「厚奶蛋撻」。圖／IG@papa90242授權、檀島香港茶餐廳粉絲頁
全家便利商店聯手「檀島」，推出超商最強甜點「厚奶蛋撻」。圖／IG@papa90242授權、檀島香港茶餐廳粉絲頁

號稱香港茶餐廳始祖的「檀島」近年陸續進軍台灣，迅速成排隊名店，其中招牌「192層酥皮蛋撻」為必吃品項第一名。如今想吃這款熱門蛋撻時，不必特別前往分店，在全家便利商店也能吃得到啦！

全家5/6正式開賣「檀島厚奶蛋撻」，售價新台幣42元。圖／IG@papa90242授權
全家5/6正式開賣「檀島厚奶蛋撻」，售價新台幣42元。圖／IG@papa90242授權

全家將於5/6搶先上市「檀島厚奶蛋撻」，全新口味連本店都尚未吃得到，絕對必衝！這款聯名新品售價新台幣42元，以冷凍甜點形式販售，可自由透過微波、氣炸鍋或烤箱加熱，直接冷食也有不同風味。

本店檀島香港茶餐廳的「極品蛋撻」，主打酥皮製作過程耗時至少3天，外皮精心堆疊超過192層。新口味保留靈魂撻皮，加上內餡雙倍濃郁的奶香，打造超商最狂嚐鮮新品。若想省時，部落客建議就地採用便利商店微波，只需要10秒就能加熱至內餡溫熱，搭配稍微冰涼的外皮，口感豐富，大家準備出發囉！

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