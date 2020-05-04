珍奶控吃起來！春水堂「珍珠奶茶霜淇淋」新口味，全台1門市開賣快衝
提到珍珠奶茶，不少人絕對會想到珍奶創始元祖春水堂，時序才剛剛步入五月，春水堂就順勢推出超消暑的「珍珠奶茶霜淇淋」新品，以貴妃紅茶為基底調配而成的奶茶口味霜淇淋，搭配春水堂經典Ｑ彈珍珠，全台僅一家門市販售，珍奶控一定要把握機會！
春水堂近來頻頻推陳出新，3月份才推出「小春日燒」紅豆餅廣受好評，以特製研發的抹茶紅豆珍珠、金沙芋泥麻糬與花生巧克力珍珠等三種口味內餡，搭配濃郁雞蛋香氣的餅皮，全台兩間門市一上架就引發網友打卡熱潮，這回迎接夏季再推話題新商品「珍珠奶茶霜淇淋」，就是要春水堂控手刀衝一波！
「珍珠奶茶霜淇淋」以帶有荔枝香氣的貴妃紅茶調配製成的霜淇淋，搭配春水堂引以為傲的經典Ｑ彈珍珠，口感清爽又帶有嚼勁，堪稱是春水堂近期最值得嘗鮮的新品，全台中和環球門市獨家開賣，新北的朋友把握機會吃起來。
春水堂珍珠奶茶霜淇淋販售資訊
地址：新北市中和區中山路三段122號
售價：NT109元
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