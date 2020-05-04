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4家防疫優惠喝起來！幸福堂推「400次鮮奶黑糖咖啡」買一送一、醫護人員無限期免費喝
疫情期間，各餐飲陸續推出相應優惠，除了有辛苦的前線醫護人員得以免費喝，用心防疫的一般民眾也有特價選擇。今天精選4家飲品防疫優惠，手搖控千萬別錯過，大家一起安心喝起來吧！
西門幸福堂：「400次鮮奶黑糖咖啡」買一送一、醫護人員免費喝
台北人喝起來！熱門街拍手搖品牌「幸福堂」上個月結合韓國超夯400次咖啡，獨家首創黑糖咖啡奶蓋，打造「400次幸福鮮奶黑糖咖啡」，更推出系列買一送一優惠。
配合防疫期間，即日起前往位於漢中街的「幸福堂西門町全球旗艦店」，不限同品項購買兩杯「400次黑糖鮮奶咖啡系列」，其中一杯由幸福堂招待；而為了回饋前線防疫人員，只要出示醫護人員執業執照、疾管署工作證，到店打卡即可不分品項、免費任選一杯飲品。目前優惠活動尚無截至期限，疫情穩定後才會視情況公告確切結束日期。
萬波：醫護人員憑證免費兌換白蘭氏養蔘飲品
萬波攜手白蘭氏，5/1起限量推出2款聯名新品，主打每杯都能喝到一整罐「白蘭氏養蔘飲」，堪稱史上最補手搖杯。而為了慰勞辛苦的防疫人員，全新系列特別捐出一萬杯給醫護人員，即日起只要憑「疾管局工作證」、「醫護職業執照」或「藥師執照」，即可至全台萬波門市兌換「白蘭氏養蔘飲品」。數量有限，換完為止。
翰林茶館：珍奶「外帶特大杯買一送一」
翰林茶館4月份起推出超長防疫優惠，截至5/31凡出示醫護、警察、媒體人員相關證件，即可享店內招牌珍珠奶茶「外帶特大杯買一送一」優惠。若選擇於店內用餐或喝飲料，則可在早上11點至晚上8點的指定時段，享有85折優惠。
康青龍：喝桑葚新品免費看電影
在家防疫不孤單！康青龍與影音線上平台CATCHPLAY+跨界合作，即日起截至5/30，凡購買任一杯桑葚系列飲品，即贈限量珍藏明信片，大家可憑明信片代碼，於CATCHPLAY+任選一部電影免費觀看。
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