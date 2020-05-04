聽新聞
test
0:00 / 0:00

4家防疫優惠喝起來！幸福堂推「400次鮮奶黑糖咖啡」買一送一、醫護人員無限期免費喝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／幸福堂、康青龍提供
圖／幸福堂、康青龍提供

疫情期間，各餐飲陸續推出相應優惠，除了有辛苦的前線醫護人員得以免費喝，用心防疫的一般民眾也有特價選擇。今天精選4家飲品防疫優惠，手搖控千萬別錯過，大家一起安心喝起來吧！

西門幸福堂：「400次鮮奶黑糖咖啡」買一送一、醫護人員免費喝

台北人喝起來！熱門街拍手搖品牌「幸福堂」上個月結合韓國超夯400次咖啡，獨家首創黑糖咖啡奶蓋，打造「400次幸福鮮奶黑糖咖啡」，更推出系列買一送一優惠。

「400次幸福鮮奶黑糖咖啡系列」買一送一不限同品項，以價高者計價。圖／幸福堂
「400次幸福鮮奶黑糖咖啡系列」買一送一不限同品項，以價高者計價。圖／幸福堂

配合防疫期間，即日起前往位於漢中街的「幸福堂西門町全球旗艦店」，不限同品項購買兩杯「400次黑糖鮮奶咖啡系列」，其中一杯由幸福堂招待；而為了回饋前線防疫人員，只要出示醫護人員執業執照、疾管署工作證，到店打卡即可不分品項、免費任選一杯飲品。目前優惠活動尚無截至期限，疫情穩定後才會視情況公告確切結束日期。

萬波：醫護人員憑證免費兌換白蘭氏養蔘飲品

白蘭氏養蔘烏龍售價新台幣69元，白蘭氏養蔘蜜金桔則為79元。圖／萬波島嶼紅茶提供
白蘭氏養蔘烏龍售價新台幣69元，白蘭氏養蔘蜜金桔則為79元。圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波攜手白蘭氏，5/1起限量推出2款聯名新品，主打每杯都能喝到一整罐「白蘭氏養蔘飲」，堪稱史上最補手搖杯。而為了慰勞辛苦的防疫人員，全新系列特別捐出一萬杯給醫護人員，即日起只要憑「疾管局工作證」、「醫護職業執照」或「藥師執照」，即可至全台萬波門市兌換「白蘭氏養蔘飲品」。數量有限，換完為止。

翰林茶館：珍奶「外帶特大杯買一送一」

翰林茶館推招牌珍珠奶茶「外帶特大杯買一送一」長期優惠。圖／翰林茶館官方粉絲頁
翰林茶館推招牌珍珠奶茶「外帶特大杯買一送一」長期優惠。圖／翰林茶館官方粉絲頁

翰林茶館4月份起推出超長防疫優惠，截至5/31凡出示醫護、警察、媒體人員相關證件，即可享店內招牌珍珠奶茶「外帶特大杯買一送一」優惠。若選擇於店內用餐或喝飲料，則可在早上11點至晚上8點的指定時段，享有85折優惠。

康青龍：喝桑葚新品免費看電影

大杯桑葚荔枝風味冰茶售價65元、桑葚香檸冰茶為55元。圖／康青龍提供
大杯桑葚荔枝風味冰茶售價65元、桑葚香檸冰茶為55元。圖／康青龍提供

在家防疫不孤單！康青龍與影音線上平台CATCHPLAY+跨界合作，即日起截至5/30，凡購買任一杯桑葚系列飲品，即贈限量珍藏明信片，大家可憑明信片代碼，於CATCHPLAY+任選一部電影免費觀看。

延伸閱讀：

珍珠奶茶買一送一！翰林茶館推不限量「防疫優惠」

倒入整罐養蔘飲太霸氣！萬波X白蘭氏新推限量「養蔘烏龍、養蔘蜜金桔」

相關新聞

4家防疫優惠喝起來！幸福堂推「400次鮮奶黑糖咖啡」買一送一、醫護人員無限期免費喝

疫情期間，各餐飲陸續推出相應優惠，除了有辛苦的前線醫護人員得以免費喝，用心防疫的一般民眾也有特價選擇。今天精選4家飲品防疫優惠，手搖控千萬別錯過，大家一起安心喝起來吧！ 西門幸福堂：「400次鮮

珍奶控吃起來！春水堂「珍珠奶茶霜淇淋」新口味，全台1門市開賣快衝

提到珍珠奶茶，不少人絕對會想到珍奶創始元祖春水堂，時序才剛剛步入五月，春水堂就順勢推出超消暑的「珍珠奶茶霜淇淋」新品，以貴妃紅茶為基底調配而成的奶茶口味霜淇淋，搭配春水堂經典Ｑ彈珍珠，全台僅一家門市販售，珍奶控一定要把握機會！

「KitKat巧克力奶茶」只要50元！ CoCo新推聯名手搖「巧克王國系列」，限定優惠快喝爆

巧克力控爽喝的季節來襲！CoCo白色情人節時推出的「Kit Kat莓果戀人」掀起搶喝熱潮，如今5月加碼經典人氣品項，一口氣新推5款KitKat巧克力聯名手搖，更釋出限定優惠，準備讓大家喝個過癮！

芋頭控手刀衝刺！彰化最濃郁芋頭飲「茶茶GO」必點黃金比例

招牌逮丸芋頭使用大甲芋頭手工製作的超綿密芋泥，加上初鹿鮮乳，香濃好喝台灣味，講求新鮮原味的精神，正是【茶茶GO】的品牌概念─良飲，無造作。

只賣2個月！ 麥當勞「可可布朗尼冰炫風」 睽違2年強勢回歸 可可控不能錯過

麥粉有福了！知名連鎖速食店麥當勞2018年首次販售限定口味「可可布朗尼冰炫風」造成搶吃風潮，微苦微甜的風味令不少吃貨再三回味，今夏來臨前「可可布朗尼冰炫風」終於以全新包裝強勢回歸，期間限定只賣兩個月，冰品控及可可控千萬別錯過。

每杯超過2顆芒果！大苑子爆量版「400%愛文芒果冰沙」4/30重磅上市 4倍果肉喝個過癮

芒果控準備喝爆！大苑子去年備受好評的「在欉紅愛文芒果冰沙」4月份剛回歸，近日再度宣佈，將在4/30推出爆量款「愛文芒果冰沙Double Double版」，一次激增4倍果肉，挑戰大家對最強芒果手搖的想象

吳念真導演也推薦！全家便利商店新推「綠豆鑽冰棒」 銅板價吃得到滿滿綠豆蒜

全家便利商店近期新推一系列冰品，原來人氣團購美食「莊記綠豆鑽冰棒」也化身單支包裝，悄悄加入新品陣容，憑藉本土台灣味首度進駐超商夏季市場，讓大家輕鬆就能吃到古早美味。 源自高雄的「莊記綠豆鑽冰棒」

馬卡龍色系美翻！珍煮丹新推3款「優格鮮奶手搖」 搶拍絕美漸層還能抽免費飲品券

少女心準備爆發！熱門手搖品牌「珍煮丹」經常推出網美系新品，上個月的芝麻系列憑藉精美潑墨花紋引爆嚐鮮潮，這次乘勝追擊新推馬卡龍色系「優格鮮奶手搖」 ，號召大家為打卡版面增添粉嫩清新風。 珍煮丹本次

倒入整罐養蔘飲太霸氣！萬波X白蘭氏新推限量「養蔘烏龍、養蔘蜜金桔」 加碼醫護人員免費喝

熱門手搖品牌「萬波」經常推出創意飲料，近期更開大招，攜手白蘭氏新推養生系列飲品，讓大家每杯都能喝到一整罐「白蘭氏養蔘飲」，堪稱史上最補手搖杯！ 萬波將於5/1起限量推出2款超強聯名新品，「白

整顆水蜜桃太犯規！台南清水堂「水蜜桃愛玉冰」5月重磅回歸 全新旗艦店籌備中

台南人氣冰店「清水堂」冬季憑藉各款夢幻草莓系列、稀有「雪兔白草莓冰」橫掃IG版面，近期「焦糖燒蕃薯冰」也掀起高度話題。近日店家宣佈，水蜜桃季即將於5/1回歸，引起饕客暴動，迫不及待想吃一波。 清

可以吃的精品包？母親節就送手作「芋泥限量包」 3款芋泥蛋糕造型太精美

母親節將至，台北知名烘焙品牌Funsiamo近日結合熱門芋泥季，推出3款精美的芋泥蛋糕，讓大家不僅能吃到人氣芋頭口味新品，也可考慮親手為媽媽製作獨一無二的禮物。 全新上市的「蘊芋」擁有搶眼的精品

整顆布丁+芋泥神組合！貢茶新推「布丁蛋糕芋泥冰沙、鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」 芋頭控快喝爆

芋頭控尖叫聲！最近各大餐飲掀起芋泥季，而夯到國外的手搖品牌「貢茶GongCha」近期準備了「相芋在貢茶」系列，一口氣推出3款新品「布丁蛋糕芋泥冰沙」、「鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」、「炙燒奶蓋珍珠芋泥鮮奶」，

熱門新聞

水餃怎麼煮才好吃？ 內行人曝「不用水燙」：皮超Ｑ

今明兩天收假小確幸！星巴克5月推外帶「買一送一」，加碼母親節外送平台優惠

不敵新冠疫情 「可利亞」高雄和平店5月底結束營業

珍奶控吃起來！春水堂「珍珠奶茶霜淇淋」新口味，全台1門市開賣快衝

全聯商品定價偏貴？ 掌握「購買時機」網友驚嘆超划算

金牛座5月好康！「天賜百匯」吃到飽2人同行1人免費 加碼Buffet控全民優惠快吃爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。