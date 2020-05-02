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「KitKat巧克力奶茶」只要50元！ CoCo新推聯名手搖「巧克王國系列」，限定優惠快喝爆

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
經典款「巧克女巫鮮奶茶」（60元）及一度洗版網紅版面的「巧克莓果戀人」（65元）一同回歸。圖／CoCo都可提供
經典款「巧克女巫鮮奶茶」（60元）及一度洗版網紅版面的「巧克莓果戀人」（65元）一同回歸。圖／CoCo都可提供

巧克力控爽喝的季節來襲！CoCo白色情人節時推出的「Kit Kat莓果戀人」掀起搶喝熱潮，如今5月加碼經典人氣品項，一口氣新推5款KitKat巧克力聯名手搖，更釋出限定優惠，準備讓大家喝個過癮！

CoCo夏季推出巧克皇后冰鑽、巧克國王冰沙、巧克騎士奶茶，創意打造「巧可王國」。圖／CoCo都可提供
CoCo夏季推出巧克皇后冰鑽、巧克國王冰沙、巧克騎士奶茶，創意打造「巧可王國」。圖／CoCo都可提供

CoCo本次攜手巧克力品牌KitKat，合作打造「繽寵系巧克王國系列」，5款巧克力手搖上方皆會撒入KitKat巧克力脆片，讓大家每口都吃得到甜蜜的口感。其中系列主打「巧克國王冰沙」，選用荷蘭進口巧克力打成清爽的冰沙，結合鹹香奶蓋後，搭配KitKat脆片的口感，香甜的滋味讓人上癮。甜蜜組合「巧克皇后冰鑽」則標榜將手工熬煮的草莓及蔓越莓製成莓果冰鑽，酸甜味道融和巧克力，宛如在吃甜點。

巧克國王冰沙。圖／CoCo都可
巧克國王冰沙。圖／CoCo都可

另一新品「巧克騎士奶茶」，除了喝得到巧克力風味，融入香濃奶蓋後，更能體驗層次感豐富的味道。5月份北部及桃竹區門市祭出特價，截至5/31為止每杯都只要50元，高CP值太欠喝！即日起已可從全台CoCo門市購入5款KitKat聯名手搖，巧克力控快揪朋友嚐鮮一波吧！

巧克騎士奶茶。圖／CoCo都可
巧克騎士奶茶。圖／CoCo都可

中杯巧克國王冰沙、巧克皇后冰鑽售價65元，巧克騎士奶茶北部及桃竹區限定推出5月特價50元（原價55元）。圖／CoCo都可
中杯巧克國王冰沙、巧克皇后冰鑽售價65元，巧克騎士奶茶北部及桃竹區限定推出5月特價50元（原價55元）。圖／CoCo都可

此外，CoCo將在新莊中和門市、中壢站前門市、新竹清大門市設置KitKat巧克力「巧克王國」網美打卡牆，5/4起截至月底，只要購買 CoCo巧克王國系列任一飲品，在個人臉書或IG打卡上傳並公開Hashtag「#這杯我巧可愛」，就有機會獲得獨家限量好禮，而喜歡清涼型茶款的人也可憑優惠價，喝到初夏回歸的熱門品項「西谷米奶茶」及「百香綠茶」，手搖控出發嚐鮮就對啦！

CoCo初夏經典vs創新限定5月優惠

活動期間：即日起至5/31

活動門市：北區、桃竹區限定優惠品項

活動內容：巧克騎士奶茶特價50元；西谷米奶茶特價35元；百香綠茶特價30元

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