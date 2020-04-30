只賣2個月！ 麥當勞「可可布朗尼冰炫風」 睽違2年強勢回歸 可可控不能錯過

麥粉有福了！知名連鎖速食店麥當勞2018年首次販售限定口味「可可布朗尼冰炫風」造成搶吃風潮，微苦微甜的風味令不少吃貨再三回味，今夏來臨前「可可布朗尼冰炫風」終於以全新包裝強勢回歸，期間限定只賣兩個月，冰品控及可可控千萬別錯過。 「可可布朗尼冰炫風」多層次的口感令不少可可控搶吃。 圖／麥當勞

喜歡吃冰搭配可可風味的吃貨準備去麥當勞排隊了，麥當勞即日起再推期間限定商品，2018年賣翻天的「可可布朗尼冰炫風」以經典奶香冰淇淋搭配帶有微苦微甜滋味的荷蘭進口可可粉，佐綿密且濃郁口味的巧克力布朗尼塊，口感豐富且帶有層次，是今夏不能錯過的期間限定冰品。

今年回歸的「可可布朗尼冰炫風」外包裝更是吸睛，以質感黑打造的紙盒帶來耳目一新的視覺感受，讓這款人氣冰品不只好吃也好拍！「可可布朗尼冰炫風」即日起限定門市販售，單點價65元，只賣到6月30日，冰品控務必把握機會！

「可可布朗尼冰炫風」販售資訊

販售門市：麥當勞限定門市，請查詢網址：https://bit.ly/3bQmzRz

販售日期：即日起至6月30日

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