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每杯超過2顆芒果！大苑子爆量版「400%愛文芒果冰沙」4/30重磅上市 4倍果肉喝個過癮
芒果控準備喝爆！大苑子去年備受好評的「在欉紅愛文芒果冰沙」4月份剛回歸，近日再度宣佈，將在4/30推出爆量款「愛文芒果冰沙Double Double版」，一次激增4倍果肉，挑戰大家對最強芒果手搖的想象。
大苑子「愛文芒果冰沙」嚴選屏東在欉紅愛文芒果，這次趁著芒果季，一口氣將芒果丁增量400%，每杯採用超過2顆的愛文芒果製成，讓大家每口都吃得到大塊新鮮果肉。整杯冰沙幾乎一半都是純芒果丁，浮誇的升級版搭配冰沙清甜的味道，簡直就是夏天的美好滋味！
大杯「愛文芒果冰沙Double Double版」每杯果肉都滿到溢出杯口，售價新台幣160元，4/30起在全台大苑子門市皆可購入，芒果控絕對要手刀搶喝！
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