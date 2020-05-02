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芋頭控手刀衝刺！彰化最濃郁芋頭飲「茶茶GO」必點黃金比例

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

來自台北的茶茶GO終於在彰化開幕了!!第一次在台北喝到【茶茶GO】的時候相當驚豔，茶茶GO的逮丸芋頭一號，使用綿密的大甲芋頭，加上厚醇的初鹿鮮乳，最厲害的就是他們家手工珍珠及小芋圓，軟Q口感咀嚼中還帶著濃濃香甜，另外，他們·家還有各式水果茶及單品茶可以選，整體價格平價好喝，約30~80元不等，芋頭控們可以來試試。

逮丸芋頭一號是茶茶GO的熱銷經典款，熬製軟綿的芋頭泥，加上初鹿鮮乳的加持，還有顆顆手作黃金珍珠色澤晶瑩透亮，吃起來軟Q，咀嚼中還有淡淡的焦香，是喜愛芋頭有想要吃點甜與飽足感的最佳選擇。

若葉百香玉子充滿百香的香氣，以及百香果粒帶來的嚼感，味道清爽、濃厚，使用新鮮水果搭配單品茶調配，茶香與果香交織的氣味相當好喝。

茶茶GO在香港、澳門越南等國家都有設點，從裝潢到食材的使用層層把關，食材包括像是大甲芋頭製作芋泥、初鹿牧場鮮奶，及手作小芋圓、珍珠…等都深受客人喜愛。

良飲無造作是茶茶GO的經營理念，使用最好的用料以及手作溫度的製程，製作過程也不馬虎，完全有匠心獨具的感覺。

茶茶GO對飲品的用心，是從用料到製作過程與裝潢，都讓客人感受的到，用心做一杯好茶，在手搖杯氾濫的現今，用質感與高品質，創造出飲品的新高度。

連Menu都充滿設計感，品項也富有創意。

台灣旅行趣特約店家優惠─茶茶GO：出示特約店家畫面，消費兩杯同品項飲品即折10元，純茶類除外，如何加入台灣旅行趣享有特約店家優惠請點我→http://bit.ly/2woqvsS

茶茶GO

地址：彰化縣彰化市大埔路511號

電話：047118641

營業時間：10:00~22:00

均消價位：$50

粉絲專頁：https://bit.ly/34EiAEV


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