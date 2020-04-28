吳念真導演也推薦！全家便利商店新推「綠豆鑽冰棒」 銅板價吃得到滿滿綠豆蒜

全家便利商店近期新推一系列冰品，原來人氣團購美食「莊記綠豆鑽冰棒」也化身單支包裝，悄悄加入新品陣容，憑藉本土台灣味首度進駐超商夏季市場，讓大家輕鬆就能吃到古早美味。

圖／IG@jyun791004授權

源自高雄的「莊記綠豆鑽冰棒」，標榜百分百純天然、無添加人工香料，主要由剝殼綠豆仁，混合黑糖及龍眼的香氣精心製成。值得一提的是，每枝冰棒都吃得到顆粒分明的綠豆蒜，就像換個方式品嚐一碗綠豆蒜甜點，外層包裝更直接印上吳念真導演的照片，打造最佳代言人心照不宣的推薦。

圖／莊記綠豆鑽冰棒

招牌的原味冰棒即日起在各大全家門市皆可購入，一支只要新台幣30元，高CP值簡直太欠吃！但提醒大家，手工製作的綠豆冰棒偏硬，建議享用前先置放在常溫3至5分鐘，就可正常感受純正又平價的滋味啦！

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