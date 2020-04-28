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馬卡龍色系美翻！珍煮丹新推3款「優格鮮奶手搖」 搶拍絕美漸層還能抽免費飲品券

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／珍煮丹提供
圖／珍煮丹提供

少女心準備爆發！熱門手搖品牌「珍煮丹」經常推出網美系新品，上個月的芝麻系列憑藉精美潑墨花紋引爆嚐鮮潮，這次乘勝追擊新推馬卡龍色系「優格鮮奶手搖」 ，號召大家為打卡版面增添粉嫩清新風。

中杯「紅玫荔枝優優」一般門市售價70元，「藍爵野莓優優」及「仲夏百香優優」為65元，百貨門市價位則每款高5元。圖／珍煮丹提供
中杯「紅玫荔枝優優」一般門市售價70元，「藍爵野莓優優」及「仲夏百香優優」為65元，百貨門市價位則每款高5元。圖／珍煮丹提供

珍煮丹本次結合荔枝、藍莓、百香果，打造3款全新風味冷飲，將於5/1起期間限定開賣高人氣「紅玫荔枝優優」、主打清爽不膩口的「藍爵野莓優優」及百香混搭鳳梨汁的「仲夏百香優優」。三種夏季鮮果各自搭配原味優格，倒入小農鮮奶，再加入低卡的寒天伯爵茶凍，碰撞出專屬的香甜滋味，也讓大家可以毫無負擔地喝手搖！

以荔枝、覆盆子果泥為基底的「紅玫荔枝優優」，加上玫瑰香氣，一次散發花香與果香。而藍莓口味搶眼的紫羅蘭色系也為整體視覺大加分。圖／珍煮丹提供
以荔枝、覆盆子果泥為基底的「紅玫荔枝優優」，加上玫瑰香氣，一次散發花香與果香。而藍莓口味搶眼的紫羅蘭色系也為整體視覺大加分。圖／珍煮丹提供

而以夢幻淡粉、紫羅蘭及鵝黃色為基調色系的新品，混搭純白優格後形成繽紛漸層，更是誘發網美魂，療癒模樣勢必秒殺手機記憶體！珍煮丹優格系列上市當天起，將同步進行拍照打卡抽「任意飲品兌換券」活動，5/1至5/23期間，可以揪好友一起拍出質感照，首獎有機會抽中30張珍煮丹任意飲品兌換券，大家開始搶拍囉！

圖／珍煮丹提供
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珍煮丹優格新品活動

活動時間：5/1(五)-5/23(六)

活動內容：凡於活動期間至珍煮丹全台門市購買優格系列飲品，追蹤珍煮丹官方Instagram帳號，拍照上傳Instagram後標記帳號，並附上指定Hashtag #珍煮丹＃煮丹網紅欄 ＃煮丹陪我過盛夏

活動獎項：首獎按讚數最高者-珍煮丹任意飲品兌換券30張；次獎-抽出五名得獎者，每位2張優格系列飲品兌換券。

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