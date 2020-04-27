倒入整罐養蔘飲太霸氣！萬波X白蘭氏新推限量「養蔘烏龍、養蔘蜜金桔」 加碼醫護人員免費喝

熱門手搖品牌「萬波」經常推出創意飲料，近期更開大招，攜手白蘭氏新推養生系列飲品，讓大家每杯都能喝到一整罐「白蘭氏養蔘飲」，堪稱史上最補手搖杯！

白蘭氏養蔘烏龍提供少冰和溫熱選項，白蘭氏養蔘蜜金桔則僅提供溫熱飲。圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波將於5/1起限量推出2款超強聯名新品，「白蘭氏養蔘烏龍」以阿里山青心烏龍茶作為基底，人蔘滋味混搭烏龍香氣，主打健康又滋潤。另一款「白蘭氏養蔘蜜金桔」則是招牌飲品「鳴光蜜金桔」的升級版，推薦喜歡酸甜口感的人，可嘗試融合人蔘甘香的清爽味道。兩款都豪邁地倒入一整罐白蘭氏養蔘飲，而白蘭氏養蔘烏龍只要新台幣69元，白蘭氏養蔘蜜金桔則售價79元，如此高CP值簡直太欠喝！

萬波捐出一萬杯養蔘飲品，為防疫人員加油打氣。每家門市數量有限，換完為止。圖／萬波島嶼紅茶提供

不僅如此，為了慰勞辛苦的防疫人員，這次系列也特別捐出一萬杯給醫護人員，從5/4起，只要憑「疾管局工作證」、「醫護職業執照」或是「藥師執照」，即可至全台萬波門市兌換「白蘭氏養蔘飲品」。在台的手搖控們，趕快喝杯補充元氣、潤潤喉吧！

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