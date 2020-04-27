快訊

海軍敦睦艦隊染疫 防疫軍令傳遞出問題？

保養品廠商開第一槍！愷樂捲「豬揚情變」重傷丟代言

倒入整罐養蔘飲太霸氣！萬波X白蘭氏新推限量「養蔘烏龍、養蔘蜜金桔」 加碼醫護人員免費喝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
萬波將於5/1限量推出兩款養生系手搖飲品。圖／萬波島嶼紅茶提供
萬波將於5/1限量推出兩款養生系手搖飲品。圖／萬波島嶼紅茶提供

熱門手搖品牌「萬波」經常推出創意飲料，近期更開大招，攜手白蘭氏新推養生系列飲品，讓大家每杯都能喝到一整罐「白蘭氏養蔘飲」，堪稱史上最補手搖杯！

白蘭氏養蔘烏龍提供少冰和溫熱選項，白蘭氏養蔘蜜金桔則僅提供溫熱飲。圖／萬波島嶼紅茶提供
白蘭氏養蔘烏龍提供少冰和溫熱選項，白蘭氏養蔘蜜金桔則僅提供溫熱飲。圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波將於5/1起限量推出2款超強聯名新品，「白蘭氏養蔘烏龍」以阿里山青心烏龍茶作為基底，人蔘滋味混搭烏龍香氣，主打健康又滋潤。另一款「白蘭氏養蔘蜜金桔」則是招牌飲品「鳴光蜜金桔」的升級版，推薦喜歡酸甜口感的人，可嘗試融合人蔘甘香的清爽味道。兩款都豪邁地倒入一整罐白蘭氏養蔘飲，而白蘭氏養蔘烏龍只要新台幣69元，白蘭氏養蔘蜜金桔則售價79元，如此高CP值簡直太欠喝！

萬波捐出一萬杯養蔘飲品，為防疫人員加油打氣。每家門市數量有限，換完為止。圖／萬波島嶼紅茶提供
萬波捐出一萬杯養蔘飲品，為防疫人員加油打氣。每家門市數量有限，換完為止。圖／萬波島嶼紅茶提供

不僅如此，為了慰勞辛苦的防疫人員，這次系列也特別捐出一萬杯給醫護人員，從5/4起，只要憑「疾管局工作證」、「醫護職業執照」或是「藥師執照」，即可至全台萬波門市兌換「白蘭氏養蔘飲品」。在台的手搖控們，趕快喝杯補充元氣、潤潤喉吧！

延伸閱讀：

用吸的剉冰好過癮！萬波打造3款古早味「素美婷粉圓冰」，咀嚼系飲品一喝停不下

整顆布丁+芋泥神組合！貢茶新推「布丁蛋糕芋泥冰沙、鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」

相關新聞

倒入整罐養蔘飲太霸氣！萬波X白蘭氏新推限量「養蔘烏龍、養蔘蜜金桔」 加碼醫護人員免費喝

熱門手搖品牌「萬波」經常推出創意飲料，近期更開大招，攜手白蘭氏新推養生系列飲品，讓大家每杯都能喝到一整罐「白蘭氏養蔘飲」，堪稱史上最補手搖杯！ 萬波將於5/1起限量推出2款超強聯名新品，「白

整顆水蜜桃太犯規！台南清水堂「水蜜桃愛玉冰」5月重磅回歸 全新旗艦店籌備中

台南人氣冰店「清水堂」冬季憑藉各款夢幻草莓系列、稀有「雪兔白草莓冰」橫掃IG版面，近期「焦糖燒蕃薯冰」也掀起高度話題。近日店家宣佈，水蜜桃季即將於5/1回歸，引起饕客暴動，迫不及待想吃一波。 清

可以吃的精品包？母親節就送手作「芋泥限量包」 3款芋泥蛋糕造型太精美

母親節將至，台北知名烘焙品牌Funsiamo近日結合熱門芋泥季，推出3款精美的芋泥蛋糕，讓大家不僅能吃到人氣芋頭口味新品，也可考慮親手為媽媽製作獨一無二的禮物。 全新上市的「蘊芋」擁有搶眼的精品

整顆布丁+芋泥神組合！貢茶新推「布丁蛋糕芋泥冰沙、鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」 芋頭控快喝爆

芋頭控尖叫聲！最近各大餐飲掀起芋泥季，而夯到國外的手搖品牌「貢茶GongCha」近期準備了「相芋在貢茶」系列，一口氣推出3款新品「布丁蛋糕芋泥冰沙」、「鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」、「炙燒奶蓋珍珠芋泥鮮奶」，

他問品客之後的新一代洋芋片霸主 網為「這三牌」戰翻

洋芋片是不少大朋友小朋友最愛的零嘴，而說到洋芋片，台灣人最熟悉的牌子不外乎是「品客」。但現在卻有網友認為品客變難吃了，於是上PTT發問「新一代的洋芋片霸主是哪家」？而網友回應不一，其中卡辣姆久、蚵仔煎與樂事三者呼聲最高，鬥得難分難捨。

珍珠奶茶買一送一！翰林茶館推超狂「防疫優惠」 連續40天不限量讓一線人員喝個過癮

因應疫情，各家業者陸續釋出多項防疫優惠。而號稱研發出「台灣第一杯珍珠奶茶」的「翰林茶館」，也為向防疫前線人員致敬，釋出超長期優惠，讓守護疫情的一線工作人員，在5/31前皆可以買一送一優惠，外帶特大杯的

全家冰品太燒啦！健司X辻利「抹茶黑糖珍珠雪糕」搶先開賣 濃郁抹茶+爆量珍珠只要銅板價

抹茶控統統站出來！全家便利商店日前聯手TSUJIRI辻利茶舖及Kenji健司推出「抹茶季」，其中最受矚目的「抹茶黑糖珍珠雪糕」原訂4/22上市，近日卻已悄悄進駐門市冰櫃，提早掀起了搶吃熱潮，新品味道受

仙女紅茶超低價19元！全家便利商店「私品茶全品項」統統19元，限時優惠快喝爆

仙女們準備出沒！全家便利商店近期推出超狂優惠，截至4/21前購買「私品茶系列」，全品項每杯只要19元！其中曾引起嚐鮮熱潮的「仙女紅茶」、「仙女醇奶茶」皆在選項內，讓飲料控一天一杯都毫無負擔。 全

芒果手搖快喝爆！麻古茶坊新品「芝芝芒果果粒」攜手人氣楊枝甘露回歸，全台3大門市搶先開賣

夏天就是芒果控的主場！麻古茶坊本次推出全新「芝芝芒果果粒」，加碼去年讓人瘋狂洗版IG的主角「楊枝甘露」一併回歸，勢必讓大家忍不住喝爆！ 麻古茶坊趁著換季，帶著升級版芒果系列回來啦！憑藉大顆果粒口

酪梨控凍未條！CoCo新推三色漸層「酪梨布丁牛奶」，加碼咀嚼系「五小寶」加料升級回歸

酪梨手搖準備開喝！飲料連鎖品牌CoCo都可，近日推出期間限定酪梨系列，除了打造必喝型「酪梨布丁牛奶」，還獨家研發「酪梨百香果昔」，用全新組合狙擊酪梨控的心。 CoCo本次推出2種風味的酪梨新品，

買一送一、一杯10元全都有！人氣手搖拾覺「開幕系列優惠」太狂，教你一路爽喝到6月

手搖品牌「拾覺細做輕飲」為中部創意飲品製造機，2月份推出阿華田聯名脆酷力冰沙「甜芝芝」，立馬引爆打卡熱潮。近日為歡慶兩間新店開幕，雙店一口氣祭出系列好康，讓中北部粉絲們連續2個月優惠不間斷！ 「

慶祝連兩天零確診！ 迷客夏免費招待「又0」喝一杯，還不分ㄣㄥ

我國中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布連續2天「零確診」的好消息，為慶祝台灣再度零確診，知名手搖飲迷客夏宣布再度推出與昨天「加零」相同活動優惠，今天晚上18時至22時，迷客夏今只要名字與「又零」同音

熱門新聞

她逛全聯發現這款特殊蔬菜 網友全大讚：真的超好吃

全聯「爆漿包子」超誘惑 價格讓網友暴動：手刀搶買

半價爽吃港式點心！點8號推蒸籠推車「全品項只要51元」 限時優惠快吃爆

鄰居提一籃生雞翅求幫炸 鹹酥雞老闆爆氣：我拿糯米幫我蒸飯糰？

今明兩天快喝爆！星巴克4月「買一送一」尾聲，加碼5/1全品項第二杯半價

小華堡買1送1、雞塊免費！漢堡王4／28進駐左營

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。