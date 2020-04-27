整顆水蜜桃太犯規！台南清水堂「水蜜桃愛玉冰」5月重磅回歸 全新旗艦店籌備中

台南人氣冰店「清水堂」冬季憑藉各款夢幻草莓系列、稀有「雪兔白草莓冰」橫掃IG版面，近期「焦糖燒蕃薯冰」也掀起高度話題。近日店家宣佈，水蜜桃季即將於5/1回歸，引起饕客暴動，迫不及待想吃一波。

圖／IG@chenyonglin8994授權

清水堂每每推出的各款浮誇系冰品都備受好評，而去年夏天上市的水蜜桃系列品項，每碗都吃得到整顆水蜜桃，吸睛的外表更是打卡必拍。招牌「水蜜桃奶奶」將經典的珍珠撞奶融入愛玉冰，搭配甜蜜的水蜜桃，只要新台幣120元即可嚐鮮，讓人為之瘋狂。

圖／IG@jenny83316授權、IG@chenyonglin8994授權

而最大亮點在於，內用時老闆間中還會幫你加料，像是珍珠、百香果、汽水等，增添享用口感。難怪回歸消息一出，粉絲紛紛都已做好手刀快衝的準備，也期待今年是否有其他創新的驚喜。不過老闆也提醒，5/1開跑的水蜜桃季剛開始採極限量供應，所以想搶吃的人可要把握機會囉！

清水堂全新旗艦店目前籌備中。圖／清水堂粉專

另外，各位粉絲也有最新消息要注意！眾人熟悉、原本總是擠滿排隊人潮的西門路店面，即將轉換新陣地，搬遷至位於中正路的全新旗艦店，預計端午節前夕完工。老店倒數期間大家仍可在原店吃冰，未來開幕後大家就可在環境升級的店面，搶坐搖滾區跟老闆聊天、等被加料餵食啦！

清水堂

地址：台南市中西區西門路一段767號

時間：平日13：00~20：00、假日12：00~20：00

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