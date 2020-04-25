整顆布丁+芋泥神組合！貢茶新推「布丁蛋糕芋泥冰沙、鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」 芋頭控快喝爆

芋頭控尖叫聲！最近各大餐飲掀起芋泥季，而夯到國外的手搖品牌「貢茶GongCha」近期準備了「相芋在貢茶」系列，一口氣推出3款新品「布丁蛋糕芋泥冰沙」、「鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」、「炙燒奶蓋珍珠芋泥鮮奶」，並搭配兩波快閃優惠活動，準備讓大家來個豐盛的芋泥飲品饗宴！

「布丁蛋糕芋泥冰沙」北部售價為新台幣105元，其餘售價為95元。圖／貢茶 GONG CHA

貢茶最新芋泥系列近日上市，其中「布丁蛋糕芋泥冰沙」以芋泥結合奶蓋製成的冰沙為基底，打造有如傳統蛋糕的奶香滋味。最後重頭戲，在上層放入整塊統一布丁，添加整體滑順口感，視覺味覺雙重享受，勢必成為IG打卡新星。

「鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」售價85元，北部則為95元。圖／貢茶 GONG CHA

不僅如此，貢茶也聯手在地伴手禮品牌「老楊方塊酥」，除了讓手搖控得以喝到天然濃郁的芋泥鮮奶，奶蓋上還會撒上鹹蛋黃酥碎片，鹹甜風味組合成創意必嚐！另一款「炙燒奶蓋珍珠芋泥鮮奶」則是在經典的芋泥鮮奶內，加入人人皆愛的珍珠，再加上焦糖風味，甜蜜得超過癮！

「炙燒奶蓋珍珠芋泥鮮奶」售價80元，北部則為90元。圖／貢茶 GONG CHA

即日起到4/26為止，只要購買新品皆可現省10元，而5/10母親節當天，也特別釋出芋泥系列第二杯半價優惠，大家下個月準備帶著媽媽喝爆囉！

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