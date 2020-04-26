快訊

錢櫃吧台員工火場喪命 留下妻子和1歲兒

林森錢櫃火警釀5死 施工工人喊冤：起火在對角處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可以吃的精品包？母親節就送手作「芋泥限量包」 3款芋泥蛋糕造型太精美

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Funsiamo提供
圖／Funsiamo提供

母親節將至，台北知名烘焙品牌Funsiamo近日結合熱門芋泥季，推出3款精美的芋泥蛋糕，讓大家不僅能吃到人氣芋頭口味新品，也可考慮親手為媽媽製作獨一無二的禮物。

「蘊芋」售價新台幣1080/6吋，製作時間為兩個半小時，烘焙難易度偏高。圖／Funsiamo提供
「蘊芋」售價新台幣1080/6吋，製作時間為兩個半小時，烘焙難易度偏高。圖／Funsiamo提供

全新上市的「蘊芋」擁有搶眼的精品包外型，內部吃得到戚風蛋糕及大甲芋頭製成的芋泥，搭配香草布丁，柔順的口味幫溫馨氛圍大加分。而外觀上除了有紫白交錯的玫瑰花，還多了採用莫蘭迪色調鮮奶油點綴的時尚花蕊，打造出專屬媽媽的限量包包，不僅優雅，還可作為母親節歡慶蛋糕一舉兩得。

蛋糕外層最後以珍珠糖裝飾，打造精緻造型。圖／Funsiamo提供
蛋糕外層最後以珍珠糖裝飾，打造精緻造型。圖／Funsiamo提供

「芋見幸福鮮奶油蛋糕」售價新台幣980元/5吋，手工耗時2小時。圖／Funsiamo提供
「芋見幸福鮮奶油蛋糕」售價新台幣980元/5吋，手工耗時2小時。圖／Funsiamo提供

另一款「芋見幸福鮮奶油蛋糕」，同樣嚴選大甲在地芋頭，柔軟的蛋糕本體混上綿密芋泥，加上帶有香氣的法國鮮奶油，不甜膩的滋味正好適合一家大小品嚐。若沒有時間體驗烘焙，也可選擇預訂「芋香織」成品，細膩的編織外型搭配些許金箔，顯得極為高貴，一口咬下還吃得到鮮奶油、芋泥、法式香草蛋奶凍的組合。

「芋香織」售價新台幣980元/6吋，僅提供成品自取預訂。圖／Funsiamo提供
「芋香織」售價新台幣980元/6吋，僅提供成品自取預訂。圖／Funsiamo提供

看來母親節來臨前，要來苦惱一下，究竟要送精品包包、編織風還是水滴造型的蛋糕給媽媽了，尤其芋頭控可千萬別錯過囉！

延伸閱讀：

整顆布丁+芋泥！貢茶新推「布丁蛋糕芋泥冰沙、鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」 芋頭控快喝爆

芋泥+紅茶溏心蛋神組合！西門町全新「紫米溏心飯糰」用料太豪邁，古早美味每日限量

相關新聞

可以吃的精品包？母親節就送手作「芋泥限量包」 3款芋泥蛋糕造型太精美

母親節將至，台北知名烘焙品牌Funsiamo近日結合熱門芋泥季，推出3款精美的芋泥蛋糕，讓大家不僅能吃到人氣芋頭口味新品，也可考慮親手為媽媽製作獨一無二的禮物。 全新上市的「蘊芋」擁有搶眼的精品

整顆布丁+芋泥神組合！貢茶新推「布丁蛋糕芋泥冰沙、鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」 芋頭控快喝爆

芋頭控尖叫聲！最近各大餐飲掀起芋泥季，而夯到國外的手搖品牌「貢茶GongCha」近期準備了「相芋在貢茶」系列，一口氣推出3款新品「布丁蛋糕芋泥冰沙」、「鹹蛋酥奶蓋芋泥鮮奶」、「炙燒奶蓋珍珠芋泥鮮奶」，

他問品客之後的新一代洋芋片霸主 網為「這三牌」戰翻

洋芋片是不少大朋友小朋友最愛的零嘴，而說到洋芋片，台灣人最熟悉的牌子不外乎是「品客」。但現在卻有網友認為品客變難吃了，於是上PTT發問「新一代的洋芋片霸主是哪家」？而網友回應不一，其中卡辣姆久、蚵仔煎與樂事三者呼聲最高，鬥得難分難捨。

珍珠奶茶買一送一！翰林茶館推超狂「防疫優惠」 連續40天不限量讓一線人員喝個過癮

因應疫情，各家業者陸續釋出多項防疫優惠。而號稱研發出「台灣第一杯珍珠奶茶」的「翰林茶館」，也為向防疫前線人員致敬，釋出超長期優惠，讓守護疫情的一線工作人員，在5/31前皆可以買一送一優惠，外帶特大杯的

全家冰品太燒啦！健司X辻利「抹茶黑糖珍珠雪糕」搶先開賣 濃郁抹茶+爆量珍珠只要銅板價

抹茶控統統站出來！全家便利商店日前聯手TSUJIRI辻利茶舖及Kenji健司推出「抹茶季」，其中最受矚目的「抹茶黑糖珍珠雪糕」原訂4/22上市，近日卻已悄悄進駐門市冰櫃，提早掀起了搶吃熱潮，新品味道受

仙女紅茶超低價19元！全家便利商店「私品茶全品項」統統19元，限時優惠快喝爆

仙女們準備出沒！全家便利商店近期推出超狂優惠，截至4/21前購買「私品茶系列」，全品項每杯只要19元！其中曾引起嚐鮮熱潮的「仙女紅茶」、「仙女醇奶茶」皆在選項內，讓飲料控一天一杯都毫無負擔。 全

芒果手搖快喝爆！麻古茶坊新品「芝芝芒果果粒」攜手人氣楊枝甘露回歸，全台3大門市搶先開賣

夏天就是芒果控的主場！麻古茶坊本次推出全新「芝芝芒果果粒」，加碼去年讓人瘋狂洗版IG的主角「楊枝甘露」一併回歸，勢必讓大家忍不住喝爆！ 麻古茶坊趁著換季，帶著升級版芒果系列回來啦！憑藉大顆果粒口

酪梨控凍未條！CoCo新推三色漸層「酪梨布丁牛奶」，加碼咀嚼系「五小寶」加料升級回歸

酪梨手搖準備開喝！飲料連鎖品牌CoCo都可，近日推出期間限定酪梨系列，除了打造必喝型「酪梨布丁牛奶」，還獨家研發「酪梨百香果昔」，用全新組合狙擊酪梨控的心。 CoCo本次推出2種風味的酪梨新品，

買一送一、一杯10元全都有！人氣手搖拾覺「開幕系列優惠」太狂，教你一路爽喝到6月

手搖品牌「拾覺細做輕飲」為中部創意飲品製造機，2月份推出阿華田聯名脆酷力冰沙「甜芝芝」，立馬引爆打卡熱潮。近日為歡慶兩間新店開幕，雙店一口氣祭出系列好康，讓中北部粉絲們連續2個月優惠不間斷！ 「

慶祝連兩天零確診！ 迷客夏免費招待「又0」喝一杯，還不分ㄣㄥ

我國中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布連續2天「零確診」的好消息，為慶祝台灣再度零確診，知名手搖飲迷客夏宣布再度推出與昨天「加零」相同活動優惠，今天晚上18時至22時，迷客夏今只要名字與「又零」同音

家樂福「神級芋泥甜點」超誘惑 價格讓網友暴動：好便宜！

連鎖賣場經常不定時推出夢幻甜點，讓人為之瘋狂造成搶購風潮，日前有眼尖網友發現，家樂福推出一款母親節的芋泥寶盒，蛋糕一共有5層，每口都吃得到芋泥，最吸引人的是價格百元有找，照片在網上曝光，引來不少網友熱議。

八月堂推新品「紫芋見愛」可頌！芋泥＋布丁太美味交疊必吃

繼三月推出「紅心番石榴馬卡龍」可頌飽受好評後，八月堂四月又推出新品啦！堅持每日現做的八月堂這回祭出「紫芋見愛」芋泥布丁口味的可頌，售價一個59元，外酥內軟紮實麵包口感配上香濃芋泥餡與手作布丁，光看就令人垂涎欲滴而且香氣十足。現已在全台門市上市囉，喜歡芋泥或芋頭的民眾，一定要品嚐看看。

熱門新聞

全聯「爆漿包子」超誘惑 價格讓網友暴動：手刀搶買

感恩0確診！7-ELEVEN風味蘇打飲、OKmart可樂第2件0元

猜對重量送現切牛排！乾杯5品牌母親節套餐　千元有找

「每天免費吃燒肉」6個月！「燒肉LIKE」進軍新竹　

半價爽吃港式點心！點8號推蒸籠推車「全品項只要51元」 限時優惠快吃爆

可以吃的精品包？母親節就送手作「芋泥限量包」 3款芋泥蛋糕造型太精美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。