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可以吃的精品包？母親節就送手作「芋泥限量包」 3款芋泥蛋糕造型太精美
母親節將至，台北知名烘焙品牌Funsiamo近日結合熱門芋泥季，推出3款精美的芋泥蛋糕，讓大家不僅能吃到人氣芋頭口味新品，也可考慮親手為媽媽製作獨一無二的禮物。
全新上市的「蘊芋」擁有搶眼的精品包外型，內部吃得到戚風蛋糕及大甲芋頭製成的芋泥，搭配香草布丁，柔順的口味幫溫馨氛圍大加分。而外觀上除了有紫白交錯的玫瑰花，還多了採用莫蘭迪色調鮮奶油點綴的時尚花蕊，打造出專屬媽媽的限量包包，不僅優雅，還可作為母親節歡慶蛋糕一舉兩得。
另一款「芋見幸福鮮奶油蛋糕」，同樣嚴選大甲在地芋頭，柔軟的蛋糕本體混上綿密芋泥，加上帶有香氣的法國鮮奶油，不甜膩的滋味正好適合一家大小品嚐。若沒有時間體驗烘焙，也可選擇預訂「芋香織」成品，細膩的編織外型搭配些許金箔，顯得極為高貴，一口咬下還吃得到鮮奶油、芋泥、法式香草蛋奶凍的組合。
看來母親節來臨前，要來苦惱一下，究竟要送精品包包、編織風還是水滴造型的蛋糕給媽媽了，尤其芋頭控可千萬別錯過囉！
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