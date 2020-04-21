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珍珠奶茶買一送一！翰林茶館推超狂「防疫優惠」 連續40天不限量讓一線人員喝個過癮
因應疫情，各家業者陸續釋出多項防疫優惠。而號稱研發出「台灣第一杯珍珠奶茶」的「翰林茶館」，也為向防疫前線人員致敬，釋出超長期優惠，讓守護疫情的一線工作人員，在5/31前皆可以買一送一優惠，外帶特大杯的珍珠奶茶。
為慰勞辛苦的一線人員，茶飲品牌「翰林茶館」4月起推出每日不限量的超狂優惠，截至5/31，凡出示醫護、警察、媒體人員相關證件，即可享店內招牌珍珠奶茶「外帶特大杯買一送一」優惠。若選擇於店內用餐或喝飲料，則可在早上11點至晚上8點的指定時段，享有85折優惠。
另外，喜歡酸甜口味的民眾，也可選擇4月份限定飲品優惠！即日起到4/30，只要外帶特大杯「脆梅綠茶」，即可享有第二杯半價優惠，飲料控們別錯過啦！
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