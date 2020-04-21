全家冰品太燒啦！健司X辻利「抹茶黑糖珍珠雪糕」搶先開賣 濃郁抹茶+爆量珍珠只要銅板價

抹茶控統統站出來！全家便利商店日前聯手TSUJIRI辻利茶舖及Kenji健司推出「抹茶季」，其中最受矚目的「抹茶黑糖珍珠雪糕」原訂4/22上市，近日卻已悄悄進駐門市冰櫃，提早掀起了搶吃熱潮，新品味道受到試吃過的網友強力推薦！

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強強卡司聯名的「抹茶黑糖珍珠雪糕」，將日本百年老字號的辻利抹茶雪糕，完美結合台灣人最愛的黑糖珍珠，每口都吃得到Q彈珍珠。雪糕外頭也能隱約看到黑糖形成的紋路，精美的外觀瞬間躍升許多人的打卡主角。

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微苦的抹茶滋味搭配有嚼勁的口感，不甜膩的全新風味備受好評。而這款更大亮點在於只要售價45元，比起一般進口冰品平價，簡直就是嚐鮮清單第一名！

日本「抹茶麻糬冰淇淋」售價59元；韓國進口「黑糖麻糬冰淇淋」售價79元。圖／全家便利商店提供

除了這款新品，喜歡抹茶和黑糖的人也有其他選擇可以一併購入！全家4月獨家推出多款日韓系冰品，其中2款麻糬冰淇淋也是不少人的心頭好。像是「抹茶麻糬冰淇淋」以宇治抹茶為基底，吃得到紅豆泥與麻糬，而「黑糖麻糬冰淇淋」能感受濃郁黑糖香氣，韓國年糕更是一大特色，今天就立馬衝一波全家挑冰品囉！

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