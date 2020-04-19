仙女紅茶超低價19元！全家便利商店「私品茶全品項」統統19元，限時優惠快喝爆

仙女們準備出沒！全家便利商店近期推出超狂優惠，截至4/21前購買「私品茶系列」，全品項每杯只要19元！其中曾引起嚐鮮熱潮的「仙女紅茶」、「仙女醇奶茶」皆在選項內，讓飲料控一天一杯都毫無負擔。

圖／全家便利商店官網

全家便利商店Let’s Café去年聯手台灣百年茶廠「台灣農林」，打造古早風味的仙女紅茶及仙女醇奶茶，藍白設計的時光茶旅包裝深受喜愛。這次限定推出私品茶系列優惠，讓大家不僅能以超值銅板價喝到仙女茶品，除了唐寧、辻利抹茶拿鐵、辻利白桃抹茶、檸檬果磚，其他品項也統統能以19元購入，簡直划算指數爆表！

椪柑百香清茶選用水果原汁搭配在地青茶，味道口碑佳。原價65元，這次每杯只要19元。圖／全家便利商店官網

另外，茶控們也可以關注截至5/5的好茶季，全家推出多款第二件6折、混搭組合及主題商品優惠，其中包含3點1刻原味奶茶、辻利抹茶沖泡飲等，喜歡的人千萬別錯過啦！

延伸閱讀：

．買一送一、一杯10元全都有！人氣手搖拾覺「開幕系列優惠」太狂，教你一路爽喝到6月

．芒果手搖快喝爆！麻古茶坊新品「芝芝芒果果粒」攜手人氣楊枝甘露回歸，全台3大門市搶先開賣