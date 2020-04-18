芒果手搖快喝爆！麻古茶坊新品「芝芝芒果果粒」攜手人氣楊枝甘露回歸，全台3大門市搶先開賣

夏天就是芒果控的主場！麻古茶坊本次推出全新「芝芝芒果果粒」，加碼去年讓人瘋狂洗版IG的主角「楊枝甘露」一併回歸，勢必讓大家忍不住喝爆！

圖／麻古茶坊macu

麻古茶坊趁著換季，帶著升級版芒果系列回來啦！憑藉大顆果粒口感及絕美外觀，每每推出就引爆打卡熱潮的芝芝奶蓋系列，這次新增芒果口味「芝芝芒果果粒」，利用人人皆愛的愛文芒果，加入店內自製綠茶凍，再加上招牌芝士奶蓋，為大家帶來中和之後的新風味。

圖／麻古茶坊macu

不僅如此，麻古茶坊高人氣特調「楊枝甘露」也將捲土重來，一口就吸得到鮮甜的芒果與柚子果肉，搭配茶凍及椰奶香氣，去年沒跟上，今年可千萬別錯過！

而值得注意的是，麻古茶坊將於4/20分別在北中南指定門市「台北信義店」、「台中河南店」、「高雄裕誠店」搶先開賣，讓喜歡芒果手搖的粉絲們得以提早開喝！而4/25起也可在全台門市購入兩款芒果飲品，芒果控和手搖控們趕快筆記好時間，手刀出發就對囉！

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