聽新聞
test
0:00 / 0:00
酪梨控凍未條！CoCo新推三色漸層「酪梨布丁牛奶」，加碼咀嚼系「五小寶」加料升級回歸
酪梨手搖準備開喝！飲料連鎖品牌CoCo都可，近日推出期間限定酪梨系列，除了打造必喝型「酪梨布丁牛奶」，還獨家研發「酪梨百香果昔」，用全新組合狙擊酪梨控的心。
CoCo本次推出2種風味的酪梨新品，首款「酪梨布丁牛奶」主打口感軟嫩綿密，嚴選產自瓜地馬拉的哈斯酪梨品種製成新鮮果泥，搭配滑順的布丁，再倒入百搭的牛奶，形成白、黃、綠三種漸層色調。一口喝下，甜蜜的味道有了布丁的點綴，整體風味極佳。
另一款限定上市的「酪梨百香果昔」，首度將酪梨果泥結合酸甜滋味的百香果，創意新滋味超適合嚐鮮。酪梨系列將在4/20於限定門市正式開賣，酪梨控別忘了搶喝一波！
而曾因整杯手搖滿是料而爆紅的「五小福」，這次搖身一變，成了升級版「五小寶」。在經典奶茶基底之下，不僅有3大熱門配料珍珠、布丁與仙草，新品更選擇加入夏季限定「西谷米」及「蜜香凍」，大大提高清爽感。五小寶內含5款餡料吃不停，一杯就飽足感大爆棚，目前已於全台門市販售，手搖控快喝爆吧！
延伸閱讀：
．買一送一、一杯10元全都有！人氣手搖拾覺「開幕系列優惠」太狂，教你一路爽喝到6月
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言