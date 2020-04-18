酪梨控凍未條！CoCo新推三色漸層「酪梨布丁牛奶」，加碼咀嚼系「五小寶」加料升級回歸

酪梨手搖準備開喝！飲料連鎖品牌CoCo都可，近日推出期間限定酪梨系列，除了打造必喝型「酪梨布丁牛奶」，還獨家研發「酪梨百香果昔」，用全新組合狙擊酪梨控的心。

「酪梨布丁牛奶」售價新台幣70元，「酪梨百香果昔」為65元。圖／CoCo都可提供

CoCo本次推出2種風味的酪梨新品，首款「酪梨布丁牛奶」主打口感軟嫩綿密，嚴選產自瓜地馬拉的哈斯酪梨品種製成新鮮果泥，搭配滑順的布丁，再倒入百搭的牛奶，形成白、黃、綠三種漸層色調。一口喝下，甜蜜的味道有了布丁的點綴，整體風味極佳。

CoCo新推2款酪梨系列。圖／CoCo都可提供

另一款限定上市的「酪梨百香果昔」，首度將酪梨果泥結合酸甜滋味的百香果，創意新滋味超適合嚐鮮。酪梨系列將在4/20於限定門市正式開賣，酪梨控別忘了搶喝一波！

五小寶滿滿都是料，每杯售價60元。圖／CoCo都可提供

而曾因整杯手搖滿是料而爆紅的「五小福」，這次搖身一變，成了升級版「五小寶」。在經典奶茶基底之下，不僅有3大熱門配料珍珠、布丁與仙草，新品更選擇加入夏季限定「西谷米」及「蜜香凍」，大大提高清爽感。五小寶內含5款餡料吃不停，一杯就飽足感大爆棚，目前已於全台門市販售，手搖控快喝爆吧！

延伸閱讀：

．買一送一、一杯10元全都有！人氣手搖拾覺「開幕系列優惠」太狂，教你一路爽喝到6月

．整個4月都有好康！星巴克「買一送一」整理，全新星光好友分享日+最萌新品+集點禮一次看