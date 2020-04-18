買一送一、一杯10元全都有！人氣手搖拾覺「開幕系列優惠」太狂，教你一路爽喝到6月
手搖品牌「拾覺細做輕飲」為中部創意飲品製造機，2月份推出阿華田聯名脆酷力冰沙「甜芝芝」，立馬引爆打卡熱潮。近日為歡慶兩間新店開幕，雙店一口氣祭出系列好康，讓中北部粉絲們連續2個月優惠不間斷！
「拾覺細做輕飲」近期新開「台中嶺東店」及「新北林口店」，開幕首日起就推出連續16天「全品項8折」，即日起截至4/26可以任選喜歡的飲品爽享8折優惠！不僅如此，更將接續指定飲品買一送一、一杯10元及第2杯半價的超值優惠，大家快筆記下來，準備出發三代店喝爆！
一、每杯10元：凍頂香檸／冬瓜檸檬
除了全品項8折，首波同步開跑的優惠，正是指定清爽茶類只要一杯10元。4/25-4/26限定飲品為「凍頂香檸」、5/16-5/17則為招牌「冬瓜檸檬」，活動當天只要在11:00-12:00或17:00-18:00期間，即能以10元的超狂銅板價，購入指定飲品。每個時段開放限量100杯，每人限購2杯，茶控們別錯過啦！
二、買一送一：鐵觀音奶茶／芭樂檸檬
另外，拾覺也推出連續14天買一送一。4/27-5/10期間，購買「鐵觀音奶茶」即可享買一送一優惠；5/25-6/7則能揪好友一起喝酸甜口味的「芭樂檸檬」，每人限購2組，合口味就衝一波吧！
三、第2杯半價：手工芋頭牛奶／蜜桃風味奶蓋
芋頭控有福啦！5/11至5/24兩個星期內，都能以第2杯半價購入「手工芋頭牛奶」，大塊芋頭吃起來！而開幕最後優惠落在6/8-6/21，推出「蜜桃風味奶蓋茶」第2杯半價促銷，讓手搖控可依喜好買好買滿！
提醒各位喜愛喝飲料的粉絲，多款優惠為嶺東店及林口店限定，中部店將獨家限量販售3款高人氣特大多多瓶，而北部的部分商品售價將比中部分店多5元。值得慶幸的是，這次不用跑到中部，也能喝到特色創意飲品，再加碼開幕超強優惠，可以一路喝到6月也太爽啦！
拾覺細做輕飲 全新三代店
台中嶺東店地址：台中市南屯區忠勇路80之15號
新北林口店地址：新北市林口區中正路53號
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