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慶祝連兩天零確診！ 迷客夏免費招待「又0」喝一杯，還不分ㄣㄥ

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

我國中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布連續2天「零確診」的好消息，為慶祝台灣再度零確診，知名手搖飲迷客夏宣布再度推出與昨天「加零」相同活動優惠，今天晚上18時至22時，迷客夏今只要名字與「又零」同音，且不分ㄣㄥ，皆享飲品免費招待一杯！

迷客夏在官方臉書發文，「賀！台灣確診又0！你叫又0嗎？還是你的身證字號最後一碼是0呢？凡名字與又零同音，就免費招待喝一杯，今天ㄣㄥ不用分，或是身分證字號最後一碼為零，出示身分證明至迷客夏全台門市消費，全飲品享88折優待」。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏限時優惠活動於今晚18:00~22:00，凡名字與「又0」同音，ㄣㄥ不用分，持證件正本證明，就免費招待喝一杯（每人每天限一杯），或是身分證字號最後一碼為零，至全台門市消費享全飲品88折優惠。另外，迷客夏還有醫護人員9折優惠，活動持續至4月30日止。

迷客夏限時優惠

活動時間：4/17 18:00~22:00（依各店營業時間為主）

活動方式：

1.名字與又零同音，不分ㄣㄥ，每人每天限一杯免費招待，限本人使用

2.出示身分證字號證明最後一碼為零，全口門市消費全飲品享88折優待

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