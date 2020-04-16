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八月堂推新品「紫芋見愛」可頌！芋泥＋布丁太美味交疊必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
八月堂四月推出芋泥布丁口味的可頌，芋泥控必衝一波。 圖／八月堂臉書粉專與官網
八月堂四月推出芋泥布丁口味的可頌，芋泥控必衝一波。 圖／八月堂臉書粉專與官網

繼三月推出「紅心番石榴馬卡龍」可頌飽受好評後，八月堂四月又推出新品啦！堅持每日現做的八月堂這回祭出「紫芋見愛」芋泥布丁口味的可頌，售價一個59元，外酥內軟紮實麵包口感配上香濃芋泥餡與手作布丁，光看就令人垂涎欲滴而且香氣十足。現已在全台門市上市囉，喜歡芋泥或芋頭的民眾，一定要品嚐看看。

八月堂自創立以來，秉持日式職人精神，嚴選最高級的優質食材，這次的「紫芋見愛」可頌，採用新鮮現採的芋頭製成的芋泥，並保有芋頭的顆粒感，還有滿滿的手作布丁襯底，最後再撒上一點紫薯粉點綴，吃起來有多層次的紮實口感，甜而不膩。日前一推出，受到許多網友的喜愛，紛紛表示「芋泥＋布丁」就是絕配呀！

日前八月堂也與Uber Eats和foodpanda合作，在限定門市（目前Uber Eats外送包含台北南港環球購物中心、台北家樂福桂林店與高雄新光三越左營店；foodpanda則只有台北SOGO忠孝店）皆可以外送，若因疫情不想外出的民眾，可以考慮外送服務喔！

「甜心馬卡龍」與「紅心番石榴馬卡龍」可頌，先前一推出造成熱烈討論。 圖／八月堂臉書粉專與官網
「甜心馬卡龍」與「紅心番石榴馬卡龍」可頌，先前一推出造成熱烈討論。 圖／八月堂臉書粉專與官網

八月堂推出芋泥可頌

售價：59元/個

全台販售門市：https://goo.gl/NhJRdd

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