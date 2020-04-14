芋泥控衝了！Krispy Kreme「紫薯芋泥餡甜甜圈」新口味，還有吃得到整片檸檬的「檸檬糖霜甜甜圈」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
Krispy Kreme推出母親節期間限定新口味，「幸福紫芋」粉嫩紫好吃又好拍。 圖／Krispy Kreme Taiwan官方粉專
Krispy Kreme推出母親節期間限定新口味，「幸福紫芋」粉嫩紫好吃又好拍。 圖／Krispy Kreme Taiwan官方粉專

甜甜圈控又有新口味可以嘗鮮囉！母親節即將到來，超人氣甜甜圈專賣店Krispy Kreme推出期間限定商品，包裹著紫薯芋泥餡的粉嫩紫甜甜圈光看照片就超療癒，還有歷年熱賣款「檸檬糖霜甜甜圈」則推出全新升級版！

Krispy Kreme母親節限定甜甜圈登場，以原味糖霜甜甜圈沾滿紫薯巧克力再豪邁地擠上嚴選紫薯芋泥餡，幸福紫芋濃郁爽口，粉嫩的紫芋甜甜圈好吃又好拍！

另一款經典熱門款「檸檬糖霜甜甜圈」強勢回歸，這回升級版本滋味更是濃郁，淋上厚厚一層檸檬糖霜，搭配整片糖漬檸檬片，每咬一口都能吃到酸甜的幸福滋味。「與檸幸福相芋甜甜圈」販售期間2020年4月14日至2020年5月11日，甜甜圈控要把握機會呦！

另外，4/14起LINE@集點趣，消費滿百即贈1點，單筆至多1點。集滿3點享買盒販贈6入原味，集滿6點享買盒販贈12入原味，聰明集點享受滿滿甜蜜，現在就去Krispy Kreme怒吃一波吧！

Krispy Kreme「與檸幸福相芋」新口味期間快閃至5月11日。 圖／Krispy Kreme Taiwan官方粉專
Krispy Kreme「與檸幸福相芋」新口味期間快閃至5月11日。 圖／Krispy Kreme Taiwan官方粉專

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