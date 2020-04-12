GODIVA巧克力每條只要15元！全家推超狂「GODIVA巧克力優惠」，絕佳好康必衝
巧克力控專屬好康快把握！號稱「巧克力界勞斯萊斯」的GODIVA，為比利時皇室御用的巧克力品牌，濃郁滑順的魅力成功攻陷台灣人的心，可惜價格不菲也讓不少人猶豫無法入手。如今全家獨家推出GODIVA超狂優惠，3款經典巧克力每條只要15元，立馬衝一波就對啦！
全家便利商店近日推出「GODIVA巧克力系列」優惠，即日起至5/5為止，皆能以一條15元的價格，購入GODIVA品牌順口派「貝殼巧克力榛果夾心巧克力」、香濃不苦的「濃情密意黑巧克力」及螞蟻人最愛的「焦糖牛奶巧克力」。三種品項評價良好，超低價格超適合買回家嚐鮮。
GODIVA作為頂級巧克力品牌，少見釋出超值優惠。銅板價格即可吃到大師級的甜食，讓活動消息一釋出，立即引爆掃貨潮，不少人跑了許多門市皆是完售狀態。喜歡巧克力的人，若走訪多家都未成功，記得友善詢問店員，再掐准進貨時間買起來囉！
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