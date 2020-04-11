桑葚控必喝！康青龍新推2款夢幻「桑葚冰茶」，香檸&荔枝酸甜風味期間限定
桑葚控準備喝起來！曾憑藉「格雷冰茶」引爆網路討論度的「康青龍」，這次首推桑葚系列「桑葚香檸冰茶」與「桑葚荔枝風味冰茶」，即日起已在全台康青龍門市開賣，期間限定新品大家別錯過啦！
手搖品牌「康青龍」擅長結合水果與純茶，製成的招牌冰茶系列備受粉絲喜愛。本次推出桑葚飲品，嚴選台灣本土桑葚熬煮，強調能喝到原始酸甜口味及果粒口感。
「桑葚香檸冰茶」以招牌金萱茶為基底，加入的桑葚果香搭配檸檬原汁，巧妙形成風味不甜膩的組合。另一款「桑葚荔枝風味冰茶」，主打透過荔枝香氣，襯托出桑葚果酸，加上軟Q有嚼勁的椰果，大大增加口感層次。大杯桑葚香檸冰茶售價新台幣55元，桑葚荔枝風味冰茶為65元，喜歡酸甜滋味的手搖粉絲們快出發嚐鮮吧！
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