桑葚控必喝！康青龍新推2款夢幻「桑葚冰茶」，香檸&荔枝酸甜風味期間限定

全球各地因應嚴峻疫情紛紛陷入苦戰，第一線的醫護人員首當其衝的面臨資源匱乏和極大的壓力，但仍堅守崗位。為了向辛苦的醫護人員致敬，這回美式甜甜圈品牌Krispy Kreme和不少店家一樣推出慰勞醫護人員暖

2020-04-09 14:41