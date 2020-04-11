聽新聞
test
0:00 / 0:00
滿滿芒果肉快喝爆！台中華得來超人氣「芒果綠茶」回歸，開賣就秒殺
四月揮別草莓季，芒果系列飲品悄悄來臨囉！號稱台中海線最夯的手作飲料品牌「華得來」，今年帶著期間限定的「芒果綠茶」重磅回歸！
全台只有台中清水及沙鹿喝得到的「華得來」，每季都會推出暢銷新品，而夏季最熱銷的「芒果綠茶」目前已提前限量上市。「芒果綠茶」以每日新鮮現切的芒果搭配清香的綠茶，每口都吸得到滿滿果肉，一大杯真材實料只要55元，難怪是許多人每年引頸長盼的必喝第一名。
「芒果綠茶」每天早上9:30開賣，近日才剛宣佈回歸，一開店就大排長龍，2小時內秒殺，展現超高人氣！因此提醒各位粉絲提前前往，而欲到沙鹿店的粉絲，店家也建議先致電詢問，以免撲空，芒果控快出發搶喝吧！
華得來 清水總店
地址：台中市清水區中山路207號
營業時間：09:00-21:45
華得來 沙鹿店
地址：台中市沙鹿區四平街59號
營業時間：09:00-21:30
延伸閱讀：
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言