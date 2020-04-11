滿滿芒果肉快喝爆！台中華得來超人氣「芒果綠茶」回歸，開賣就秒殺

四月揮別草莓季，芒果系列飲品悄悄來臨囉！號稱台中海線最夯的手作飲料品牌「華得來」，今年帶著期間限定的「芒果綠茶」重磅回歸！

圖／IG@twoboysfoods授權

全台只有台中清水及沙鹿喝得到的「華得來」，每季都會推出暢銷新品，而夏季最熱銷的「芒果綠茶」目前已提前限量上市。「芒果綠茶」以每日新鮮現切的芒果搭配清香的綠茶，每口都吸得到滿滿果肉，一大杯真材實料只要55元，難怪是許多人每年引頸長盼的必喝第一名。

圖／IG@twoboysfoods授權

「芒果綠茶」每天早上9:30開賣，近日才剛宣佈回歸，一開店就大排長龍，2小時內秒殺，展現超高人氣！因此提醒各位粉絲提前前往，而欲到沙鹿店的粉絲，店家也建議先致電詢問，以免撲空，芒果控快出發搶喝吧！

圖／華得來沙鹿店FB

華得來 清水總店

地址：台中市清水區中山路207號

營業時間：09:00-21:45

華得來 沙鹿店

地址：台中市沙鹿區四平街59號

營業時間：09:00-21:30

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