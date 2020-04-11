快訊

中共新款兩棲攻擊艦 驚傳在造船廠失火

美國到處都是死亡和絕望 為何股市還大漲？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿滿芒果肉快喝爆！台中華得來超人氣「芒果綠茶」回歸，開賣就秒殺

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@twoboysfoods授權
圖／IG@twoboysfoods授權

四月揮別草莓季，芒果系列飲品悄悄來臨囉！號稱台中海線最夯的手作飲料品牌「華得來」，今年帶著期間限定的「芒果綠茶」重磅回歸！

圖／IG@twoboysfoods授權
圖／IG@twoboysfoods授權

全台只有台中清水及沙鹿喝得到的「華得來」，每季都會推出暢銷新品，而夏季最熱銷的「芒果綠茶」目前已提前限量上市。「芒果綠茶」以每日新鮮現切的芒果搭配清香的綠茶，每口都吸得到滿滿果肉，一大杯真材實料只要55元，難怪是許多人每年引頸長盼的必喝第一名。

圖／IG@twoboysfoods授權
圖／IG@twoboysfoods授權

「芒果綠茶」每天早上9:30開賣，近日才剛宣佈回歸，一開店就大排長龍，2小時內秒殺，展現超高人氣！因此提醒各位粉絲提前前往，而欲到沙鹿店的粉絲，店家也建議先致電詢問，以免撲空，芒果控快出發搶喝吧！

圖／華得來沙鹿店FB
圖／華得來沙鹿店FB

華得來 清水總店

地址：台中市清水區中山路207號

營業時間：09:00-21:45

華得來 沙鹿店

地址：台中市沙鹿區四平街59號

營業時間：09:00-21:30

延伸閱讀：

用吸的剉冰好過癮！萬波打造3款古早味「素美婷粉圓冰」

桑葚控必喝！康青龍新推2款夢幻「桑葚冰茶」

綠茶

相關新聞

滿滿芒果肉快喝爆！台中華得來超人氣「芒果綠茶」回歸，開賣就秒殺

四月揮別草莓季，芒果系列飲品悄悄來臨囉！號稱台中海線最夯的手作飲料品牌「華得來」，今年帶著期間限定的「芒果綠茶」重磅回歸！ 全台只有台中清水及沙鹿喝得到的「華得來」，每季都會推出暢銷新品，而

桑葚控必喝！康青龍新推2款夢幻「桑葚冰茶」，香檸&荔枝酸甜風味期間限定

桑葚控準備喝起來！曾憑藉「格雷冰茶」引爆網路討論度的「康青龍」，這次首推桑葚系列「桑葚香檸冰茶」與「桑葚荔枝風味冰茶」，即日起已在全台康青龍門市開賣，期間限定新品大家別錯過啦！ 手搖品牌「康青龍

真的不是愚人節玩笑！ 滴妹創立「再睡5分鐘」手搖飲品牌　經典厚奶、珍奶4月底開幕上市

每年愚人節，知名YouTuber「妹控」阿滴與滴妹都會拍攝趣味愚人影片，藉此以假亂真娛樂觀眾，繼去年阿滴愚人節影片拍攝開立補習班後，今年是滴妹要創立手搖品牌「再睡5分鐘」，影片播出後，引起網友熱烈討論，紛紛猜測真假，只不過日前滴妹再拍攝影片正式大聲宣告，「再睡5分鐘」手搖飲是真的啦！即日起加入LINE官方好友，還可獲得9折優惠折價券喔～

最暖心醫護人員優惠！ Krispy Kreme推「原味糖霜甜甜圈」 一盒12顆全部免費請吃

全球各地因應嚴峻疫情紛紛陷入苦戰，第一線的醫護人員首當其衝的面臨資源匱乏和極大的壓力，但仍堅守崗位。為了向辛苦的醫護人員致敬，這回美式甜甜圈品牌Krispy Kreme和不少店家一樣推出慰勞醫護人員暖

限3天！COLD STONE第2杯50！還有「芋泥＋金沙」新口味

自4月10日起，COLD STONE新推出限量「金芋良圓」冰淇淋，使用大甲芋泥搭配金沙醬，創造出鹹甜交錯的層次口感與視覺...

彩虹湯圓、浮誇系雪花冰！「4大打卡甜點」進駐信義商圈

在Google有4.4顆星評價的士林夜市手作雪花冰人氣店鋪「花藏雪」，以雪花冰＋提拉米蘇為特色招牌，以甜而不膩且充滿視覺...

手搖飲順時中！推「戴口罩享優惠」楊枝甘露買二送一連續11天喝起來

新冠狀病毒肆虐全球，清明連假四天，不少民眾趁著假期出遊，因此墾丁出現大量人潮讓不少醫生急跳腳，就擔心假期結束確診病例暴增導致醫療崩潰。中央流行疫情指揮中心於4月4，日緊急針對11個景點發布國家級警報，

用吸的剉冰好過癮！萬波打造3款古早味「素美婷粉圓冰」，咀嚼系飲品一喝停不下

手搖控創意咀嚼系飲料選項加一！「萬波島嶼紅茶」曾推出「雞蛋糕珍珠奶茶」備受喜愛，這次乘勝追擊，加碼新推三款古早味「素美婷粉圓冰」，4/9起在全台門市皆可購入。 萬波新品「素美婷粉圓冰」將

人氣手搖茶十三月插旗內湖！加碼推一日限定「全時段買一送一」快筆記

東區文青風手搖品牌「十三月」（Tredecimber）上週首度進駐內湖，開幕當天就吸引不少人排隊，從早到晚都人潮不斷，足以展現高人氣。為了回饋粉絲，十三月加碼推出超狂活動，只要在4/15當天到西湖門市

GODIVA熱可可半價喝得到！GODIVA推早午餐1+1優惠，每日3小時獨家限定

有巧克力界的勞斯萊斯之稱的GODIVA，近日釋出專屬台灣的好康，特別在全亞洲首家GODIVA Café限定推出「早午餐1+1優惠」，只要在指定時段到店選購GODIVA可頌「可芙」、「鬆餅」或「蛋糕」，

銅板甜點再+1！全家便利商店新推「小農牛奶霜淇淋」 限時2支特價59元快搶吃

喜歡奶香的甜點控必試！全家便利商店歷年推出多款口味的霜淇淋，每每都會掀起民眾搶吃及打卡熱潮。3月限定推出的「抹茶紅豆霜淇淋」才剛結束販售，全家立馬又聯手鮮乳坊，新推「小農牛奶霜淇淋」，濃郁口味已於今（

超狂聯名新品「阿華田綿綿冰」太欠吃！滿滿阿華田+孔雀餅乾，挑戰最強童年組合

冰品控必試的最強新品重磅登場！人氣冰店「大碗公」聯手台灣經典阿華田，4月獨家新推「阿華田綿綿冰」，超狂聯名冰品立馬吸引不少人前去嚐鮮，成IG洗版最新話題甜點！ 「阿華田聯名綿綿冰」透過完美比例製

熱門新聞

台灣好市多防疫新規！11日起一卡最多兩人入場

星巴克把「紅豆」變時尚了！ 15款母親節蛋糕出列

呼叫「栗子頭」！來「八色烤肉」免費吃韓式豆腐鍋

遠百用餐隔板上路 環球購物中心外送美食滿350現折50

柚子蜂蜜調酒太欠喝！台北法式餐酒館「Spice Cuisine」 以味蕾環遊世界

滿滿芒果肉快喝爆！台中華得來超人氣「芒果綠茶」回歸，開賣就秒殺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。