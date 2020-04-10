真的不是愚人節玩笑！ 滴妹創立「再睡五分鐘」手搖飲品牌　經典厚奶、珍奶4月底開幕上市

每年愚人節，知名YouTuber「妹控」阿滴與滴妹都會拍攝趣味愚人影片，藉此以假亂真娛樂觀眾，繼去年阿滴愚人節影片拍攝開立補習班後，今年是滴妹要創立手搖品牌「再睡五分鐘」，影片播出後，引起網友熱烈討論，紛紛猜測真假，只不過日前滴妹再拍攝影片正式大聲宣告，「再睡五分鐘」手搖飲是真的啦！即日起加入LINE官方好友，還可獲得9折優惠折價券喔～

YouTube界「珍奶女神」滴妹非常喜歡喝全糖珍奶。 圖／再睡五分鐘官網

在滴妹的YouTuber頻道常常可以看到她分享對手搖飲的喜好，尤其對高糖的珍奶更是愛不釋手，因此被封為「珍奶女神」的滴妹，這回竟真的開了「再睡5分鐘」手搖品牌，從品牌設計、樹懶Logo發想、飲品研發、乳品選用到裝潢規劃等，滴妹皆實際參與其中，就是希望於4月底正式開幕後，能提供粉絲及顧客最好喝的手搖飲料。

即使尚未開幕，日前於官網已正式公開部分飲品，像是好好喝珍珠鮮奶茶、爽爽喝鮮奶蓋與簡單喝原茶等，飲品照片一齣，紛紛吸引網友熱烈討論，已表示開幕後一定要親自品嚐滴妹團隊研發出的手搖飲，尤其選用米其林指南認證的鮮奶作為基底，更是大大提升「再睡五分鐘」的期待感，至於詳細開幕地點與時間，由官網和粉專公告囉。

日前官網已曝光部分飲品，有珍珠鮮奶茶、厚奶蓋與原茶系列等。 圖／再睡五分鐘官網

而原先滴妹規劃上市後的實體活動（如一日店長），日前因應肺炎疫情而宣告暫時取消，不過也提醒粉絲與顧客別擔心，日後疫情減緩後一定會親自招呼大家。「再睡五分鐘」現在祭出開幕前優惠，只要加入LINE官方好友並完成問卷綁定，即可現領9折優惠券喔，使用期限只到5月31日喔，喜歡滴妹的粉絲或顧客，上市後別忘手刀衝一波喔～

再睡5分鐘NAP TEA

預計開幕日：2020年4月底

官網：https://www.napteazzz.com/index.php

IG: https://instagram.com/napteazzz?igshid=1gda2ykgulbq9

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