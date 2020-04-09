最暖心醫護人員優惠！ Krispy Kreme推「原味糖霜甜甜圈」 一盒12顆全部免費請吃
全球各地因應嚴峻疫情紛紛陷入苦戰，第一線的醫護人員首當其衝的面臨資源匱乏和極大的壓力，但仍堅守崗位。為了向辛苦的醫護人員致敬，這回美式甜甜圈品牌Krispy Kreme和不少店家一樣推出慰勞醫護人員暖心優惠「原味糖霜甜甜圈」一盒12顆免費贈送，一連推出4天限定活動，讓醫護人員週週有機會免費享用。
Krispy Kreme與美國門市同步替醫護人員加油打氣，於下週一起推出醫護人員限定的「整盒免費吃」活動，只要在4/13、4/20、4/27、5/4當天來店出示醫護人員相關證件，就能直接免費兌換一整盒12顆的「原味糖霜甜甜圈」，醫護人員在忙碌之餘，也能品嚐到Krispy Kreme的經典美味。
Krispy Kreme回饋醫護人員活動
活動日期：2020/4/13、4/20、4/27、5/4
活動內容：
1.活動當日前往任一Krispy Kreme門市，出示醫護人員相關證件如執照、醫院工作證，即贈1盒12入原味糖霜甜甜圈，每店限量20組，每人每日限領1組。
2.於4/13~5/4期間消費，出示醫護人員相關證件，即享9折優惠。
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