手搖飲順時中！推「戴口罩享優惠」楊枝甘露買二送一連續11天喝起來

新冠狀病毒肆虐全球，清明連假四天，不少民眾趁著假期出遊，因此墾丁出現大量人潮讓不少醫生急跳腳，就擔心假期結束確診病例暴增導致醫療崩潰。中央流行疫情指揮中心於4月4，日緊急針對11個景點發布國家級警報，為了配合政府防疫配套，手搖飲業者紛紛跟進，包括《清原芋圓》以及《初韻》，發布內部公告要清明連假曾去過11個風景區的員工，先在家實施居家辦公12天；同時，清原於雲林虎尾店及斗南店貼出公告，鼓勵消費者配戴口罩可享九折優惠活動期間定為4/9-4/15 為期一週；另外，初韻全門市則推出戴口罩「楊枝甘露買二送一」，活動期間定為4/9-4/19 為期11天。

日前為了體恤醫療人員，清原舉辦「只要出示醫護身分證件」即可免費購買一杯養身黑木耳飲。清原芋圓創辦人劉志遠表示，考量清明連假期間人潮移動頻繁，許多景點湧入人潮，且未保持社交距離，可能導致防疫破口，希望進到社會責任用鼓勵方式呼籲戴上口罩；初韻創辦人邱昱翔補充，防疫從自家做起，因此要求自家員工減少不必要外出，如前往國家警訊地點則必須停止上班在家隔離，因為非常時期間保護自己就是保護他人。

然而，國家警訊地點包括，阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮及屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等。民眾表示，手搖飲是台灣人喜愛的飲食文化之一，但有時中午排隊人潮較多，看到有人不戴口罩心裡還是怕怕的，如今手搖飲也提高防疫措施，也讓人比較安心。