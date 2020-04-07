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用吸的剉冰好過癮！萬波打造3款古早味「素美婷粉圓冰」，咀嚼系飲品一喝停不下

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／萬波提供
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手搖控創意咀嚼系飲料選項加一！「萬波島嶼紅茶」曾推出「雞蛋糕珍珠奶茶」備受喜愛，這次乘勝追擊，加碼新推三款古早味「素美婷粉圓冰」，4/9起在全台門市皆可購入。

圖／萬波提供
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萬波新品「素美婷粉圓冰」將記憶中的市場傳統粉圓冰大升級，保留了古早攤車的手工糖水作為靈魂基底，並選用一般手搖飲料店少見的黃金粉圓，一次推出「仙草粉圓冰」、「檸檬愛玉粉圓冰」及「牛奶粉圓冰」，更以台語「吸袂停」諧音，希望讓人一喝就停不下來。

更特別的是，整杯以剉冰的碎冰，取代傳統冰塊大小，再加上想念的味道化身經典仙草口味、酸甜檸檬愛玉及濃郁的牛奶滋味，每款吸起來都超過癮！

圖／萬波提供
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不僅如此，素美婷粉圓冰系列中杯，也將會搭配新世代泰國藝術家Gongkan的聯名杯身，懷舊組合完美變身創新概念，讓大家得以帶著回憶趴趴走，好吃又好拍且飽足感十足，4/9就趕快手刀衝一波吧！

圖／萬波提供
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素美婷粉圓冰 售價

仙草粉圓冰：中杯35元、大杯45元

愛玉檸檬粉圓冰：中杯55元、大杯65元

牛奶粉圓冰：中杯55元、大杯65元

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