用吸的剉冰好過癮！萬波打造3款古早味「素美婷粉圓冰」，咀嚼系飲品一喝停不下

手搖控創意咀嚼系飲料選項加一！「萬波島嶼紅茶」曾推出「雞蛋糕珍珠奶茶」備受喜愛，這次乘勝追擊，加碼新推三款古早味「素美婷粉圓冰」，4/9起在全台門市皆可購入。

圖／萬波提供

萬波新品「素美婷粉圓冰」將記憶中的市場傳統粉圓冰大升級，保留了古早攤車的手工糖水作為靈魂基底，並選用一般手搖飲料店少見的黃金粉圓，一次推出「仙草粉圓冰」、「檸檬愛玉粉圓冰」及「牛奶粉圓冰」，更以台語「吸袂停」諧音，希望讓人一喝就停不下來。

更特別的是，整杯以剉冰的碎冰，取代傳統冰塊大小，再加上想念的味道化身經典仙草口味、酸甜檸檬愛玉及濃郁的牛奶滋味，每款吸起來都超過癮！

圖／萬波提供

不僅如此，素美婷粉圓冰系列中杯，也將會搭配新世代泰國藝術家Gongkan的聯名杯身，懷舊組合完美變身創新概念，讓大家得以帶著回憶趴趴走，好吃又好拍且飽足感十足，4/9就趕快手刀衝一波吧！

圖／萬波提供

素美婷粉圓冰 售價

仙草粉圓冰：中杯35元、大杯45元

愛玉檸檬粉圓冰：中杯55元、大杯65元

牛奶粉圓冰：中杯55元、大杯65元

延伸閱讀：

．人氣手搖茶十三月插旗內湖！加碼推一日限定「全時段買一送一」快筆記

．銅板甜點再+1！全家便利商店新推「小農牛奶霜淇淋」 限時2支特價59元快搶吃