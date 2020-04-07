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人氣手搖茶十三月插旗內湖！加碼推一日限定「全時段買一送一」快筆記
東區文青風手搖品牌「十三月」（Tredecimber）上週首度進駐內湖，開幕當天就吸引不少人排隊，從早到晚都人潮不斷，足以展現高人氣。為了回饋粉絲，十三月加碼推出超狂活動，只要在4/15當天到西湖門市購買指定飲料，即可享買一送一優惠！
十三月預計在4/15推出全天「買一送一」優惠，凡在當天早上11：00到20：30為止的營業時間，到店購買經典口味「十三月紅茶」、西湖店熱銷第一「珍暖烏雲」及「奶浮雲加桂花白玉珍珠」，立馬享M杯買一送一優惠。
十三月的手炒黑糖珍珠及獨家手作「桂花白玉珍珠」為鎮店招牌，主打口感Ｑ彈軟嫩，其中桂花白玉吃得到桂花蜜甜味與清香，備受手搖控喜愛。這次配合買一送一活動，讓CP值大大升級，內湖就近的上班族或市民趕快筆記4/15，午休時間或下班都能來一杯啦！
十三月 買一送一優惠
活動時間：4/15（三）11:30~20:30
地址：台北市內湖區內湖路一段285巷65弄2號
活動辦法：凡至西湖門市購買指定十三月紅茶、珍暖烏雲及奶浮雲+桂花白玉珍珠，即享M杯買一送一優惠
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