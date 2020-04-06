聽新聞
test
0:00 / 0:00

GODIVA熱可可半價喝得到！GODIVA推早午餐1+1優惠，每日3小時獨家限定

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 GODIVA Chocolatier (Asia)
圖／擷取自 GODIVA Chocolatier (Asia)

有巧克力界的勞斯萊斯之稱的GODIVA，近日釋出專屬台灣的好康，特別在全亞洲首家GODIVA Café限定推出「早午餐1+1優惠」，只要在指定時段到店選購GODIVA可頌「可芙」、「鬆餅」或「蛋糕」，即可以五折優惠，加購一杯咖啡或熱可可。

GODIVA Café販售多款輕食，為下午茶好去處。圖／擷取自 GODIVA Chocolatier (Asia)
GODIVA Café販售多款輕食，為下午茶好去處。圖／擷取自 GODIVA Chocolatier (Asia)

全台第一家GODIVA Café去年年底剛進駐遠百信義A13，獨家販售的現烤甜品「可芙」經熱壓成格子鬆餅狀，特色美食內含融化的巧克力，想想都療癒！這次GODIVA特別推出每日三小時限定的早午餐優惠，開放大家在11:00至14:00期間，到店消費可頌「可芙」、「鬆餅」或「蛋糕」任一款，皆可享半價優惠加購GODIVA經典熱可可或咖啡。

GODIVA三月時曾推出精心研發的薑味熱巧克力與辣味熱巧克力。圖／擷取自 GODIVA Chocolatier (Asia)
GODIVA三月時曾推出精心研發的薑味熱巧克力與辣味熱巧克力。圖／擷取自 GODIVA Chocolatier (Asia)

超值好康只限遠百信義店，不論你剛好午間在附近，還是為信義區的上班族，都超適合衝一波好好慰勞自己啦！

GODIVA Café遠百信義店

地址：台北市信義區松仁路58號B2F（遠百信義A13）

電話： (02) 2729-1600

營業時間：週日至週四 11:00-21:30；週五六11:00-22:00

延伸閱讀：

可頌控出發！「吉可頌‧丹麥專賣店」插旗台北101，「波波可頌」獨家限定好吸睛

咖啡控快衝！身份證有「0、4、9」三碼，奎克咖啡連續30天「買1送1」

鬆餅 咖啡 蛋糕

相關新聞

GODIVA熱可可半價喝得到！GODIVA推早午餐1+1優惠，每日3小時獨家限定

有巧克力界的勞斯萊斯之稱的GODIVA，近日釋出專屬台灣的好康，特別在全亞洲首家GODIVA Café限定推出「早午餐1+1優惠」，只要在指定時段到店選購GODIVA可頌「可芙」、「鬆餅」或「蛋糕」，

銅板甜點再+1！全家便利商店新推「小農牛奶霜淇淋」 限時2支特價59元快搶吃

喜歡奶香的甜點控必試！全家便利商店歷年推出多款口味的霜淇淋，每每都會掀起民眾搶吃及打卡熱潮。3月限定推出的「抹茶紅豆霜淇淋」才剛結束販售，全家立馬又聯手鮮乳坊，新推「小農牛奶霜淇淋」，濃郁口味已於今（

超狂聯名新品「阿華田綿綿冰」太欠吃！滿滿阿華田+孔雀餅乾，挑戰最強童年組合

冰品控必試的最強新品重磅登場！人氣冰店「大碗公」聯手台灣經典阿華田，4月獨家新推「阿華田綿綿冰」，超狂聯名冰品立馬吸引不少人前去嚐鮮，成IG洗版最新話題甜點！ 「阿華田聯名綿綿冰」透過完美比例製

奶蓋控喝爆！人氣手搖飲「蔗香芝芝」新口味，加碼推連假第二杯8折

TEA TOP招牌飲品甘蔗青茶，因應市場需求，獨特研發並推出新品「蔗香芝芝」，將甘甜清爽的甘蔗青結合鮮奶起司的奶蓋，迸出鹹甜新滋味，一上市就受到廣大民眾的喜愛。為了回饋民眾，特別祭出清明連假優惠，只要於4月2日到4月5日前，到全台門市購買「蔗香芝芝」，即享有第2杯8折優惠喔～

FLIPPER’S「芋泥舒芙蕾」新口味超欠吃！聯手香帥蛋糕 推芋泥聖代、芋泥漢堡

濃郁芋泥搭配Ｑ彈又綿密的舒芙蕾太犯規啦！日本人氣舒芙蕾專賣店FLIPPER’S與伴手禮名店香帥蛋糕聯名，首度推出台灣特色芋頭牛奶新口味，打造全台最強芋泥系列美食，就是要點燃芋頭控們的「芋」火啦！

可頌控出發！「吉可頌‧丹麥專賣店」插旗台北101，「波波可頌」獨家限定好吸睛

可頌控們準備好了嗎？烘焙品牌「吉可頌‧丹麥專賣店」三號店正式插旗台北101囉！為了歡慶開幕，法國主廚開發101獨家新品「波波可頌」，一次推出4種口味，波浪造型更讓甜點吸睛度瞬間升華！ 「吉可頌‧

日本國民冰棒來台啦！家樂福限量開賣「Lipton珍珠奶茶冰棒」 加碼3種風味絕對吃爆

奶茶控注意！號稱日本國民冰棒的「嘎哩嘎哩君」，去年11月推出的「立頓珍珠奶茶冰棒」上市後，立馬引爆當地網友激烈討論，如今免出國，在台灣就吃得到啦！

抹茶控等到了！路易莎「宇治抹茶季」登場　濃郁抹茶鮮奶、抹茶布朗尼必吃

抹茶是台灣許多美食飲品必推出的口味之一！路易莎抓準商機，與號稱日本第一茶匠且為【日本全國茶審查競技大會】三屆冠軍森田治秀攜手合作，推出日式道地純正的「宇治抹茶」全新系列：100%一番京都宇治抹茶飲品與金天閣抹茶甜點，即使現在因疫情無法前往日本，也能讓道地京都抹茶進駐你的味蕾！

人氣「伯爵茶拿鐵」變身爆米花！迷客夏首推零食季，5大手搖系零食4/1上市　

迷客夏近期才新推柳丁綠茶冰棒，如今乘勝追擊，於4/1推出7款零食商品！雖然是愚人節上市，但迷客夏表示他們可沒在開玩笑，只要到門市就買得到爆米花、果乾以及終於回歸的牧場冰淇淋。截至4/30為止，購買迷客

想買紅茶自調奶茶問超商哪家最好喝 網友點名兩品牌：真心不騙！

台灣的超商多角化經營，什麼都有什麼都賣，加上長時間營業，即便半夜想喝飲料也都可以到超商購買。近日就有網友在PTT八卦版詢問，表示想到超商買紅茶自己調配奶茶，問大家「超商紅茶的霸主是哪款？」，當中最多人點名的是「義美」及「純喫茶」兩家。

酸甜的莓果滋味！Lady M「藍莓起司千層蛋糕」首度登場

Lady M自4月1日起，將推出「藍莓起司千層蛋糕」，乃是2020年全球首度上市的全新口味。另外隨著母親節即將到來，La...

好市多超夯消暑果汁！全新口味「蜂蜜柳橙百香果汁」上架再掀洗版熱潮

美式賣場好市多每每推出新品都掀起搶購熱潮，其中話題性超高的果汁系列，從首款「葡萄柚蘋果綠茶」起，至「百香檸檬綠茶」、「芭樂檸檬綠茶」接續上市後都好評不斷。這次純在系列再度加推全新風味「蜂蜜柳橙百香果汁

熱門新聞

獨／基隆人27年的回憶！「全家福海鮮樓」4／8停業

獨／業績下滑9成！49年「天廚菜館」4／16停業2個月

競爭激烈！外送平台「戶戶送」宣布退出台灣市場

影／排隊人潮太多憂染疫 福義軒再度停賣家庭號蛋捲

保持社交距離 她實測無接觸外送服務「雞排被丟水溝蓋上」

客狂咳叫外送錢放門外結帳 外送員問原因嚇歪立馬消毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。