GODIVA熱可可半價喝得到！GODIVA推早午餐1+1優惠，每日3小時獨家限定

有巧克力界的勞斯萊斯之稱的GODIVA，近日釋出專屬台灣的好康，特別在全亞洲首家GODIVA Café限定推出「早午餐1+1優惠」，只要在指定時段到店選購GODIVA可頌「可芙」、「鬆餅」或「蛋糕」，即可以五折優惠，加購一杯咖啡或熱可可。

GODIVA Café販售多款輕食，為下午茶好去處。圖／擷取自 GODIVA Chocolatier (Asia)

全台第一家GODIVA Café去年年底剛進駐遠百信義A13，獨家販售的現烤甜品「可芙」經熱壓成格子鬆餅狀，特色美食內含融化的巧克力，想想都療癒！這次GODIVA特別推出每日三小時限定的早午餐優惠，開放大家在11:00至14:00期間，到店消費可頌「可芙」、「鬆餅」或「蛋糕」任一款，皆可享半價優惠加購GODIVA經典熱可可或咖啡。

GODIVA三月時曾推出精心研發的薑味熱巧克力與辣味熱巧克力。圖／擷取自 GODIVA Chocolatier (Asia)

超值好康只限遠百信義店，不論你剛好午間在附近，還是為信義區的上班族，都超適合衝一波好好慰勞自己啦！

GODIVA Café遠百信義店

地址：台北市信義區松仁路58號B2F（遠百信義A13）

電話： (02) 2729-1600

營業時間：週日至週四 11:00-21:30；週五六11:00-22:00

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