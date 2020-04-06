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GODIVA熱可可半價喝得到！GODIVA推早午餐1+1優惠，每日3小時獨家限定
有巧克力界的勞斯萊斯之稱的GODIVA，近日釋出專屬台灣的好康，特別在全亞洲首家GODIVA Café限定推出「早午餐1+1優惠」，只要在指定時段到店選購GODIVA可頌「可芙」、「鬆餅」或「蛋糕」，即可以五折優惠，加購一杯咖啡或熱可可。
全台第一家GODIVA Café去年年底剛進駐遠百信義A13，獨家販售的現烤甜品「可芙」經熱壓成格子鬆餅狀，特色美食內含融化的巧克力，想想都療癒！這次GODIVA特別推出每日三小時限定的早午餐優惠，開放大家在11:00至14:00期間，到店消費可頌「可芙」、「鬆餅」或「蛋糕」任一款，皆可享半價優惠加購GODIVA經典熱可可或咖啡。
超值好康只限遠百信義店，不論你剛好午間在附近，還是為信義區的上班族，都超適合衝一波好好慰勞自己啦！
GODIVA Café遠百信義店
地址：台北市信義區松仁路58號B2F（遠百信義A13）
電話： (02) 2729-1600
營業時間：週日至週四 11:00-21:30；週五六11:00-22:00
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