銅板甜點再+1！全家便利商店新推「小農牛奶霜淇淋」 限時2支特價59元快搶吃
喜歡奶香的甜點控必試！全家便利商店歷年推出多款口味的霜淇淋，每每都會掀起民眾搶吃及打卡熱潮。3月限定推出的「抹茶紅豆霜淇淋」才剛結束販售，全家立馬又聯手鮮乳坊，新推「小農牛奶霜淇淋」，濃郁口味已於今（4/5）上市，大家快嚐鮮一波呀！
全家本次結合台灣在地酪農，回歸製作最基本的原味霜淇淋。新品「小農牛奶霜淇淋」主打口感綿密滑順，嚴選特A級鮮乳坊的鮮乳，打造香醇的甜蜜冰品。
霜淇淋原價35元，為了歡慶開賣新口味，全家也釋出限時快閃的「兩支特價59元」優惠，會員們即日起到4/7為止，可在全家APP商品預售搶購優惠。每日10點開賣，數量有限，甜點控千萬別錯過啦！
APP商品預售|限10經濟學注意事項：
1.不含收銀機預售
2.商品需於109/04/30前兌換完畢，限霜淇淋販售店舖兌換，依店舖實際販售口味為準
3.本活動不與其他優惠方式併用
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