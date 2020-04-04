超狂聯名新品「阿華田綿綿冰」太欠吃！滿滿阿華田+孔雀餅乾，挑戰最強童年組合

冰品控必試的最強新品重磅登場！人氣冰店「大碗公」聯手台灣經典阿華田，4月獨家新推「阿華田綿綿冰」，超狂聯名冰品立馬吸引不少人前去嚐鮮，成IG洗版最新話題甜點！

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「阿華田聯名綿綿冰」透過完美比例製成阿華田冰磚的基底，上層搭配香濃的鮮奶油奶蓋，再撒上厚厚的阿華田粉，不僅吃得到滿滿的阿華田，綿密的口感加上濃郁香氣，甜度交融的滋味太療癒！更特別的是，冰品最後還會放一片孔雀餅乾，根本就是童年回憶的升級版！

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阿華田綿綿冰每日限量推出，售價新台幣90元，大份量也適合兩人一起分享。雖然「大碗公」源自高雄、為南部熱門冰品店，但在全台設有門市，因此不用跑遠，不論高雄、台南、台中、台北皆可購入哦！今天就出發，品嘗這份特色組合帶來的古早滋味吧！

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