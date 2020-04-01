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奶蓋控喝爆！人氣手搖飲「蔗香芝芝」新口味，加碼推連假第二杯8折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
TEA-TOP 台灣第一味推出「蔗香芝芝」新飲品 圖／TEA-TOP 台灣第一味臉書粉專
TEA-TOP 台灣第一味推出「蔗香芝芝」新飲品 圖／TEA-TOP 台灣第一味臉書粉專

TEA TOP招牌飲品甘蔗青茶，因應市場需求，獨特研發並推出新品「蔗香芝芝」，將甘甜清爽的甘蔗青結合鮮奶起司的奶蓋，迸出鹹甜新滋味，一上市就受到廣大民眾的喜愛。為了回饋民眾，特別祭出清明連假優惠，只要於4月2日到4月5日前，到全台門市購買「蔗香芝芝」，即享有第2杯8折優惠喔～

從台中發跡的TEA TOP台灣第一味源自國內壺泡茶的知名頂尖企業，主打「高山青茶」的茶飲特色，希望開創台灣冷飲茶界的新天地，這回新上市的「蔗香芝芝」選用招牌甘蔗青作為茶底，配上口感扎實且層次分明的寒天果粒，再淋上使用濃純鮮奶與芝士調製的厚奶蓋，嫌鹹甜甜的風味，令不少網友大讚非常清爽順口，而且濃濃芝士味香氣十足，絕對是手搖控會喜愛的飲品。

不過價格因應南北部物價有些為差異，蔗香芝芝大杯在北部75元／北部，中南部則為69元，記得不要錯過連假（4月2日至4月5日止）優惠，享蔗香芝芝第2杯8折優惠喔！

清明連假推出蔗香芝芝第二杯八折優惠 圖／TEA-TOP 台灣第一味臉書粉專
清明連假推出蔗香芝芝第二杯八折優惠 圖／TEA-TOP 台灣第一味臉書粉專

台灣第一味Tea Top「蔗香芝芝」

地點：全台台灣第一味Tea Top門市

價格：蔗香芝芝大杯：北部75元；中南部69元

優惠期間：4／2 - 4／5連假期間購買「蔗香芝芝」享第2杯8折優惠

台中茶農起家的台灣第一味TEA TOP，全台擁有超過100家門市。 圖／TEA-TOP 台灣第一味臉書粉專
台中茶農起家的台灣第一味TEA TOP，全台擁有超過100家門市。 圖／TEA-TOP 台灣第一味臉書粉專

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