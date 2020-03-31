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FLIPPER’S「芋泥舒芙蕾」新口味超欠吃！聯手香帥蛋糕 推芋泥聖代、芋泥漢堡

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
FLIPPER’S首次推出台灣限定「芋泥舒芙蕾系列」。圖／FLIPPER’S臉書粉絲專頁
FLIPPER’S首次推出台灣限定「芋泥舒芙蕾系列」。圖／FLIPPER’S臉書粉絲專頁

濃郁芋泥搭配Ｑ彈又綿密的舒芙蕾太犯規啦！日本人氣舒芙蕾專賣店FLIPPER’S與伴手禮名店香帥蛋糕聯名，首度推出台灣特色芋頭牛奶新口味，打造全台最強芋泥系列美食，就是要點燃芋頭控們的「芋」火啦！

FLIPPER’S首次推出台灣限定「芋泥舒芙蕾系列」。圖／FLIPPER’S臉書粉絲專頁
FLIPPER’S首次推出台灣限定「芋泥舒芙蕾系列」。圖／FLIPPER’S臉書粉絲專頁

來自日本奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S於2018年來台展店，吸引大量人潮排隊搶吃，在台灣掀起一股鬆餅風潮，二號店去年在台中誠品勤美綠園道開幕，鬆軟綿密的舒芙蕾令不少甜點控朝聖。

FLIPPER’S過去推出數款限定口味都引起話題，這回與伴手禮名店香帥芋泥蛋糕聯手，推出甜食控敲碗已久的芋泥新口味！「奇蹟的舒芙蕾 芋泥牛奶」嚴選台灣大甲檳榔心芋頭製成的芋泥餡料，搭配北海道鮮奶油及卡士達醬，伴著Ｑ彈又綿密的舒芙蕾，每一口都能吃到濃郁香氣，是芋頭控今年絕不能錯過的新品。

FLIPPER’S首次推出台灣限定「芋泥舒芙蕾系列」。圖／FLIPPER’S臉書粉絲專頁
FLIPPER’S首次推出台灣限定「芋泥舒芙蕾系列」。圖／FLIPPER’S臉書粉絲專頁

除了招牌舒芙蕾鬆餅品項，FLIPPER’S還加碼推出芋泥牛奶舒芙蕾聖代、芋泥牛奶舒芙蕾漢堡。芋泥牛奶舒芙蕾聖代以大甲芋泥鮮奶油加上小芋圓、北海道牛奶冰淇淋，再以草莓與玉米片點綴，多層次的口感光想就超幸福。芋泥牛奶舒芙蕾漢堡則以漢堡作為主體，搭配濃郁的芋泥內餡，草莓果粒等，層次豐富更適合帶去野餐享用，芋泥控這波期間限定新品一定要跟緊。

FLIPPER’S首次推出台灣限定「芋泥舒芙蕾系列」。圖／FLIPPER’S臉書粉絲專頁
FLIPPER’S首次推出台灣限定「芋泥舒芙蕾系列」。圖／FLIPPER’S臉書粉絲專頁

「FLIPPER’S芋罷不能」販售資訊

開賣期間：4月1日起開賣

售價：奇蹟的舒芙蕾 芋泥牛奶NT350元、芋泥牛奶舒芙蕾聖代NT180元、芋泥牛奶舒芙蕾漢堡NT160元

販售地點：FLIPPER’S勤美誠品綠園道店 

地址：台中市西區公益路68號1F

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