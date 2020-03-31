可頌控出發！「吉可頌‧丹麥專賣店」插旗台北101，「波波可頌」獨家限定好吸睛

可頌控們準備好了嗎？烘焙品牌「吉可頌‧丹麥專賣店」三號店正式插旗台北101囉！為了歡慶開幕，法國主廚開發101獨家新品「波波可頌」，一次推出4種口味，波浪造型更讓甜點吸睛度瞬間升華！

圖／吉可頌‧丹麥專賣店提供

「吉可頌‧丹麥專賣店」由台灣女婿、法國主廚阿吉（Guillaume Pedron）創辦，於大安區設有本店，3月剛進駐統一時代百貨，近期3號店也正式在台北101落腳。目前仍在試營運期間，比起原2家店面多了透明感的可頌裝點區，而101限定的「波波可頌」絕對是必吃！

波波可頌還有英文名字「COU COU」（發音似酷酷），在法文中為俏皮的招呼用語，仿佛也代表著新品的彩色波漾。圖／吉可頌‧丹麥專賣店提供

脆口的可頌特別加上繽紛的自製奶油，打造出「覆盆莓」、「百香香蕉」、「焦糖榛果」、「黑巧克力」四種特色風味，旋轉的波浪造型也是亮點之一。店內也另提供無波外帶款，將內餡統統塞入可頌內，精心設計的盒子頗具時尚感，外帶也不用擔心可頌屑掉滿地哦！

圖／吉可頌‧丹麥專賣店提供

招牌吉可頌為熱銷商品之一。圖／吉可頌‧丹麥專賣店提供

除此，店面每天都推出多達25個品項的麵包，不論是可頌、布里歐許、派、塔，一定有辦法找到你偏好的丹麥可頌滋味！今天就出發去買可頌囉～

圖／吉可頌‧丹麥專賣店提供

MyCroissant by Guilaume 吉可頌丹麥專賣店3號店

地址：台北101購物中心地下2樓（JASONS超市內）

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