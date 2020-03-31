日本國民冰棒來台啦！家樂福限量開賣「Lipton珍珠奶茶冰棒」 加碼3種風味絕對吃爆

奶茶控注意！號稱日本國民冰棒的「嘎哩嘎哩君」，去年11月推出的「立頓珍珠奶茶冰棒」上市後，立馬引爆當地網友激烈討論，如今免出國，在台灣就吃得到啦！

圖／IG@jyun791004授權

量販店家樂福近期推出日本周，主題新品超過上百種，其中最吸引甜點控的，莫過於日本著名冰棒「嘎哩嘎哩君」聯名Lipton的冰品。這款「立頓珍珠奶茶冰棒」，使用立頓茶葉打造香醇的奶茶味，讓人驚呼根本和喝的立頓奶茶一模一樣！特別的是，外層為剉冰風味，內層則有乳霜感，一口咬下還能吃到有嚼勁的珍珠！

日本立頓推出多種口味的聯名冰棒，備受當地人喜愛。圖／IG@lipton_japan

有網友親自品嘗後，表示甜度適中，並形容珍珠咀嚼起來偏向蒟蒻口感，售價55元，完全適合嘗鮮一波。家樂福本次特別限量引進，加碼「嘎哩嘎哩君」可樂碎冰、經典汽水及葡萄柚風味等3款口味，正好天氣漸漸轉熱，趕快搶購吃起來就對啦！

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