人氣「伯爵茶拿鐵」變身爆米花！迷客夏首推零食季，5大手搖系零食4/1上市　

迷客夏近期才新推柳丁綠茶冰棒，如今乘勝追擊，於4/1推出7款零食商品！雖然是愚人節上市，但迷客夏表示他們可沒在開玩笑，只要到門市就買得到爆米花、果乾以及終於回歸的牧場冰淇淋。截至4/30為止，購買迷客夏飲品，即可享有零食季系列產品折5元優惠，讓大家下午茶不僅能解渴，還能解嘴饞。

圖／迷客夏提供

圖／迷客夏提供

迷客夏這次跨界與星球工坊Magi Planet合作，將人氣飲品「伯爵紅茶拿鐵」變成爆米花，主打香脆不甜膩，讓大家一入口就能嘗到伯爵茶香氣，搭配濃厚奶香的雙重口感，看來有望成為追劇好夥伴啦！

2.迷客夏柳丁綠茶冰棒|(原價45元/支)

圖／迷客夏提供

作為迷客夏清爽系飲品「柳丁綠茶」同款，嚴選高品質柑橘榨成100%柳丁原汁，搭配茉莉薰香綠茶，製成新款柳丁綠茶冰棒。每口還能吃到細細橙皮，可愛的外盒設計也超適合打卡！

3.迷客夏牧場冰淇淋：大甲芋頭牛奶口味|(70元/個)

圖／迷客夏提供

去年一推出即成熱銷商品的牧場冰淇淋，這次終於回歸！而且不用等預購，只要到迷客夏的門市就買得到囉！同樣採用綠光鮮奶，搭配大甲芋頭，口口吃得到芋頭顆粒也太爽！

4.迷客夏牧場冰淇淋：伯爵紅茶拿鐵口味| (65元/個)

圖／迷客夏提供

除了伯爵茶拿鐵爆米花，牧場冰淇淋也推伯爵紅茶拿鐵口味，滑順口感絕對是夏天必吃。

5.迷客夏追劇小果乾—芒果／芭樂／情人果 | (原價45元/包)

圖／迷客夏提供

不僅如此，迷客夏一口氣推出了芭樂、芒果、情人果三種口味的果乾，每種風味都Q彈又開胃，一吃就上癮！若想要送人還可選擇果乾禮盒，精緻得體太方便啦！

圖／迷客夏提供

迷客夏這次首度推出零食季，讓平常熟悉的飲品及水果滋味統統來個大變身，看來是時候去嘗鮮一波啦！

延伸閱讀：

．手搖店也能吃冰！迷客夏新推「柳丁綠茶冰棒」 加碼柳丁系列+綠茶凍新品超欠吃

．「八月堂」可頌新推芭樂口味！加碼快閃台北信義 祭第二件半價優惠