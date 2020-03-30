快訊

直播／第二班「類包機」載214人返台 又有3人卡關回不來

實踐大學兼任師發病24天才確診 9名師生居家隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人氣「伯爵茶拿鐵」變身爆米花！迷客夏首推零食季，5大手搖系零食4/1上市　

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏近期才新推柳丁綠茶冰棒，如今乘勝追擊，於4/1推出7款零食商品！雖然是愚人節上市，但迷客夏表示他們可沒在開玩笑，只要到門市就買得到爆米花、果乾以及終於回歸的牧場冰淇淋。截至4/30為止，購買迷客夏飲品，即可享有零食季系列產品折5元優惠，讓大家下午茶不僅能解渴，還能解嘴饞。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

1.伯爵茶拿鐵爆米花| (原價60元/包)

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏這次跨界與星球工坊Magi Planet合作，將人氣飲品「伯爵紅茶拿鐵」變成爆米花，主打香脆不甜膩，讓大家一入口就能嘗到伯爵茶香氣，搭配濃厚奶香的雙重口感，看來有望成為追劇好夥伴啦！

2.迷客夏柳丁綠茶冰棒|(原價45元/支)

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

作為迷客夏清爽系飲品「柳丁綠茶」同款，嚴選高品質柑橘榨成100%柳丁原汁，搭配茉莉薰香綠茶，製成新款柳丁綠茶冰棒。每口還能吃到細細橙皮，可愛的外盒設計也超適合打卡！

3.迷客夏牧場冰淇淋：大甲芋頭牛奶口味|(70元/個)

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

去年一推出即成熱銷商品的牧場冰淇淋，這次終於回歸！而且不用等預購，只要到迷客夏的門市就買得到囉！同樣採用綠光鮮奶，搭配大甲芋頭，口口吃得到芋頭顆粒也太爽！

4.迷客夏牧場冰淇淋：伯爵紅茶拿鐵口味| (65元/個)

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

除了伯爵茶拿鐵爆米花，牧場冰淇淋也推伯爵紅茶拿鐵口味，滑順口感絕對是夏天必吃。

5.迷客夏追劇小果乾—芒果／芭樂／情人果 | (原價45元/包)

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

不僅如此，迷客夏一口氣推出了芭樂、芒果、情人果三種口味的果乾，每種風味都Q彈又開胃，一吃就上癮！若想要送人還可選擇果乾禮盒，精緻得體太方便啦！

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏這次首度推出零食季，讓平常熟悉的飲品及水果滋味統統來個大變身，看來是時候去嘗鮮一波啦！

延伸閱讀：

手搖店也能吃冰！迷客夏新推「柳丁綠茶冰棒」 加碼柳丁系列+綠茶凍新品超欠吃

「八月堂」可頌新推芭樂口味！加碼快閃台北信義 祭第二件半價優惠

拿鐵 爆米花 綠茶 冰淇淋 水果

相關新聞

人氣「伯爵茶拿鐵」變身爆米花！迷客夏首推零食季，5大手搖系零食4/1上市　

迷客夏近期才新推柳丁綠茶冰棒，如今乘勝追擊，於4/1推出7款零食商品！雖然是愚人節上市，但迷客夏表示他們可沒在開玩笑，只要到門市就買得到爆米花、果乾以及終於回歸的牧場冰淇淋。截至4/30為止，購買迷客

想買紅茶自調奶茶問超商哪家最好喝 網友點名兩品牌：真心不騙！

台灣的超商多角化經營，什麼都有什麼都賣，加上長時間營業，即便半夜想喝飲料也都可以到超商購買。近日就有網友在PTT八卦版詢問，表示想到超商買紅茶自己調配奶茶，問大家「超商紅茶的霸主是哪款？」，當中最多人點名的是「義美」及「純喫茶」兩家。

酸甜的莓果滋味！Lady M「藍莓起司千層蛋糕」首度登場

Lady M自4月1日起，將推出「藍莓起司千層蛋糕」，乃是2020年全球首度上市的全新口味。另外隨著母親節即將到來，La...

好市多超夯消暑果汁！全新口味「蜂蜜柳橙百香果汁」上架再掀洗版熱潮

美式賣場好市多每每推出新品都掀起搶購熱潮，其中話題性超高的果汁系列，從首款「葡萄柚蘋果綠茶」起，至「百香檸檬綠茶」、「芭樂檸檬綠茶」接續上市後都好評不斷。這次純在系列再度加推全新風味「蜂蜜柳橙百香果汁

「八月堂」可頌新推芭樂口味！加碼快閃台北信義 祭第二件半價優惠

台灣高人氣麵包店「八月堂」販售各式口味的可頌，近日新推「紅心番石榴馬卡龍」特色風味，吸睛的外表和創意組合，超適合嘗鮮一波！ 這款最新口味以馬卡龍糖衣包裹外層，雖然不少人單看綠色外觀以為是抹茶

吃起來綿密又濃郁！6款從冬天紅到春天的「芋頭甜點」盤點

除了春季盛行的櫻花與抹茶季甜點值得關注之外，每年冬夏之際都會推出的「芋頭甜點」也是芋頭控必須關注的系列，因為季節不同，盛產的芋頭口感也會有所差別，一般來說，冬天的芋頭口感較為綿密，夏天則因為多雨關係，

IKEA超夯「甜心冰淇淋」回歸！愛心鬆餅＋霜淇淋超欠吃，期間限定15元衝啦

冰品控出發了！IKEA去年強勢推出「甜心冰淇淋」以鬆餅搭配霜淇淋的甜蜜組合吸引不少消費者嘗鮮，這款人氣冰品近期悄悄回歸了，還加碼推出限時優惠，即日起至3月31日特價只要15元，這個週末就約伴來去IKEA逛逛，順便吃冰度過愜意的下午片刻。

超商7款熱門鮮奶茶評比 「味道爆濃」第一名好喝就是它！

台灣人愛喝飲料應該可以稱為全球之冠，手搖店多到數也數不清。不過今天我們不推手搖店，其實在超商就有超多比手搖還厲害的飲料，等你來喝爆它們，尤其是「鮮奶茶」美味到讓人不喝會手抖啊～近期還有超多手搖飲紛紛與超商推出聯名飲品，不用特地跑到手搖店了，直接街角超商就能買到。今天儂編就找出目前最具話題的7款鮮奶茶，直接來場試喝大會不想浪費熱量喝不好喝飲料的減肥人，請服用這篇！

飲料控快衝7-11！「愛之味牛奶花生」化身超商飲料 加碼初鹿紅豆歐蕾太欠喝

飲料控又有超商新品可以品嘗啦！全台7-11門市即日起將獨家販售2款新品，不論是台灣本土經典古早味「愛之味牛奶花生」，還是初鹿牧場新推「紅豆歐蕾」口味，都超適合嘗鮮一波！ 原版包裝「愛之味牛奶花生

史努比手搖杯太燒啦！「SNOOPY X 1011·Sip Tea」新推限定3D太空杯 加碼買1送1快搶購

史努比控走起！手搖品牌「1011·Sip Tea」 與Snoopy合作，將於3/25全新推出限定3D太空杯，超可愛的史努比藏在杯身內，露出頭萌萌地看著你，根本就是欠收藏！ 1011位於捷運中山站

誰說炸雞只能配啤酒！頂呱呱X美國功夫茶推「烏龍冷泡茶」 祭買一送一優惠

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 別只記得韓式風格的炸雞配啤酒啦，炸雞配茶品就是清爽的滋味！台灣炸雞品牌「頂呱呱」及全球連鎖手搖飲店「美國功夫茶Kung Fu Tea」，曾經憑藉「炸雞配珍

牛軋糖竟變身奶茶？珍蜜堂推全台獨創「蔥餅牛軋糖奶茶」 加碼三色漸層手搖超好拍

台灣手搖品牌近年各出奇招，透過融入各式組合變身特色飲品，飲料控想得到、想不到的創意，全都能喝得到！去年首度進駐東區的手搖茶飲「珍蜜堂」，本次挑戰最強古早味，獨家推出創意「蔥餅牛軋糖奶茶」，同步加碼夢幻

熱門新聞

把握今明兩天！星巴克3月份最後一波「買一送一」 月底喝杯咖啡慰勞自己

全新優惠碼快收藏！麥當勞祭歡樂送好康 大薯、雞塊、雞翅「買一送一」

想買紅茶自調奶茶問超商哪家最好喝 網友點名兩品牌：真心不騙！

她用全聯食材自製超夯「400次咖啡」 網驚呼：超像外面賣的

套餐免費升級、第2件半價！4間餐廳「連假限時優惠」

酸甜的莓果滋味！Lady M「藍莓起司千層蛋糕」首度登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。