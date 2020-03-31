抹茶控等到了！路易莎「宇治抹茶季」登場　濃郁抹茶鮮奶、抹茶布朗尼必吃

抹茶是台灣許多美食飲品必推出的口味之一！路易莎抓準商機，與號稱日本第一茶匠且為「日本全國茶審查競技大會」三屆冠軍森田治秀攜手合作，推出日式道地純正的「宇治抹茶」全新系列：100%一番京都宇治抹茶飲品與金天閣抹茶甜點，即使現在因疫情無法前往日本，也能讓道地京都抹茶進駐你的味蕾！

路易莎與日本第一茶匠森田治秀合作推出100%一番京都宇治抹茶飲品、金天閣抹茶甜點。 圖／路易莎官網

路易莎砸重本採用採用100%全一番京都宇治茶調製專用配方，將首批採摘的最高品質一番茶，研發出100％一番京都宇治抹茶飲品，像是100%一番抹茶鮮奶，將100%一番抹茶其清爽甘甜苦味少的特色融入鮮奶中，品嚐時享有滑順的細緻，啜飲時，濃郁的奶香為抹茶餘韻留下清新的茶香，非常好喝；而若想品嚐金天閣甜點，絕對不要錯過新推出的金天閣抹茶布朗尼 ，採用京都宇治抹茶特製與法國甜橙酒調和提味，再加入核桃脆粒，口感濕潤且富有紮實口感，吃起來茶香濃郁且不甜膩，是抹茶控絕對不能錯過好味道。

路易莎推出的金天閣濃い抹茶派與金天閣抹茶布朗尼。 圖／路易莎臉書粉專

值得注意的是，「宇治抹茶季」全新系列的飲品與美食，都可以享有黑卡會員獨享價88折優惠。新推出的宇治抹茶系列飲品與甜點將於4月1日於路易莎門市上市，抹茶控手刀準備衝一波囉！

路易莎Louisa Coffee

100％一番京都宇治抹茶飲品

100%一番抹茶鮮奶 - 黑卡價$70／定價$80；100%一番抹茶鮮奶冰沙 - 黑卡價$70／定價$80；100%一番特濃い抹茶鮮奶 - 黑卡價$88／定價$100；100%一番抹茶咖啡拿鐵 - 黑卡價$88／定價$100

金天閣抹茶甜點

金天閣抹茶慢烤巧克力 - 黑卡價$40／定價$45(片)；金天閣濃い抹茶派 - 黑卡價$70／定價$80(片)；黑卡價$563／定價$640(8吋)；金天閣抹茶布朗尼 - 黑卡價$40／定價$45(塊)

路易莎秉持最高服務品質。 圖／路易莎臉書粉專

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