好市多超夯消暑果汁！全新口味「蜂蜜柳橙百香果汁」上架再掀洗版熱潮

美式賣場好市多每每推出新品都掀起搶購熱潮，其中話題性超高的果汁系列，從首款「葡萄柚蘋果綠茶」起，至「百香檸檬綠茶」、「芭樂檸檬綠茶」接續上市後都好評不斷。這次純在系列再度加推全新風味「蜂蜜柳橙百香果汁」，新品於3/25上架後，不少網友火速購入試喝，成為好市多會員近期最新討論熱點！

圖／IG@tainan.food_jane授權

之前3款以兩瓶一組販售，但這款採單瓶、售價新台幣135元，讓不少人有感價格變高，敲碗期待能出現一組形式的優惠價。雖然價格偏高，但原汁大幅度升級至49%，遠遠超過之前3種口味，也有不少人評價味道變得更加濃厚。

有些人在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」相關貼文留言：「加水稀釋超好喝」、「很濃的百香柳橙果汁，感覺一次可以喝掉半瓶」、「很不錯，會再回購，比之前芭樂果汁好喝」

圖／IG@tainan.food_jane授權

這次柳橙及百香果的絕妙組合，再加上少許蜂蜜，形成了酸甜滋味。有網友表示蜂蜜味道較淡，因此整體偏酸。有人強烈推薦可加氣泡水調配，降低甜度後味道極佳。還有人建議可加無糖綠或無糖青茶，將能完美中合酸跟甜。喜歡喝果汁的人，這次逛好市多也千萬別錯過啦，買回家選個偏好的喝法嘗鮮吧！

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」網友Frankie Lee

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