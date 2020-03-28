快訊

新冠肺炎衝擊！傳新加坡將關兩航廈 員工無限期放無薪假

知名度不下鍾南山！陸專家張文宏稱新冠肺炎疫情難對付

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「八月堂」可頌新推芭樂口味！加碼快閃台北信義 祭第二件半價優惠

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／擷取自 八月堂粉絲頁
圖／擷取自 八月堂粉絲頁

台灣高人氣麵包店「八月堂」販售各式口味的可頌，近日新推「紅心番石榴馬卡龍」特色風味，吸睛的外表和創意組合，超適合嘗鮮一波！

圖／擷取自 八月堂粉絲頁
圖／擷取自 八月堂粉絲頁

這款最新口味以馬卡龍糖衣包裹外層，雖然不少人單看綠色外觀以為是抹茶季新品，內餡其實是法國紅心芭樂，酥脆的外皮加上粉色的果泥，一口咬下即可體驗酸甜滋味。新口味單件售價59元，在全台正櫃店皆可購入。

圖／擷取自 八月堂粉絲頁
圖／擷取自 八月堂粉絲頁

在雙北、宜蘭、台中及高雄皆有分店的「八月堂」，近日更進駐信義商圈，到台北遠百信義A13設置快閃店，即日起截至5/10為止，經常在信義逛街或通勤的上班族，都能就近買到八月堂的甜點囉！

但快閃店因場地限制，現場只會販售部分口味，如黃金流沙、黑糖麻糬、炙燒明太子、香蒜、伯爵奶茶等，而為了歡慶門市開幕，店家也祭出限時促銷，直到4/1為止皆可憑電子券，到台北遠百信義A13及花蓮車站店面，享第二件半價優惠，可頌愛好者千萬別錯過啦！

圖／擷取自 八月堂粉絲頁
圖／擷取自 八月堂粉絲頁
　　　

紅心番石榴馬卡龍新品

售價：新台幣59元

販售門市：全台正櫃店﻿（快閃店不提供）

八月堂 信義快閃店

地址：台北市信義區松仁路58號B3

期間：3/27-5/10

延伸閱讀：

IKEA超夯「甜心冰淇淋」回歸！愛心鬆餅＋霜淇淋超欠吃，期間限定15元

「愛之味牛奶花生」化身7-11飲料 加碼初鹿紅豆歐蕾太欠喝

馬卡龍

相關新聞

「八月堂」可頌新推芭樂口味！加碼快閃台北信義 祭第二件半價優惠

台灣高人氣麵包店「八月堂」販售各式口味的可頌，近日新推「紅心番石榴馬卡龍」特色風味，吸睛的外表和創意組合，超適合嘗鮮一波！ 這款最新口味以馬卡龍糖衣包裹外層，雖然不少人單看綠色外觀以為是抹茶

吃起來綿密又濃郁！6款從冬天紅到春天的「芋頭甜點」盤點

除了春季盛行的櫻花與抹茶季甜點值得關注之外，每年冬夏之際都會推出的「芋頭甜點」也是芋頭控必須關注的系列，因為季節不同，盛產的芋頭口感也會有所差別，一般來說，冬天的芋頭口感較為綿密，夏天則因為多雨關係，

IKEA超夯「甜心冰淇淋」回歸！愛心鬆餅＋霜淇淋超欠吃，期間限定15元衝啦

冰品控出發了！IKEA去年強勢推出「甜心冰淇淋」以鬆餅搭配霜淇淋的甜蜜組合吸引不少消費者嘗鮮，這款人氣冰品近期悄悄回歸了，還加碼推出限時優惠，即日起至3月31日特價只要15元，這個週末就約伴來去IKEA逛逛，順便吃冰度過愜意的下午片刻。

超商7款熱門鮮奶茶評比 「味道爆濃」第一名好喝就是它！

台灣人愛喝飲料應該可以稱為全球之冠，手搖店多到數也數不清。不過今天我們不推手搖店，其實在超商就有超多比手搖還厲害的飲料，等你來喝爆它們，尤其是「鮮奶茶」美味到讓人不喝會手抖啊～近期還有超多手搖飲紛紛與超商推出聯名飲品，不用特地跑到手搖店了，直接街角超商就能買到。今天儂編就找出目前最具話題的7款鮮奶茶，直接來場試喝大會不想浪費熱量喝不好喝飲料的減肥人，請服用這篇！

飲料控快衝7-11！「愛之味牛奶花生」化身超商飲料 加碼初鹿紅豆歐蕾太欠喝

飲料控又有超商新品可以品嘗啦！全台7-11門市即日起將獨家販售2款新品，不論是台灣本土經典古早味「愛之味牛奶花生」，還是初鹿牧場新推「紅豆歐蕾」口味，都超適合嘗鮮一波！ 原版包裝「愛之味牛奶花生

史努比手搖杯太燒啦！「SNOOPY X 1011·Sip Tea」新推限定3D太空杯 加碼買1送1快搶購

史努比控走起！手搖品牌「1011·Sip Tea」 與Snoopy合作，將於3/25全新推出限定3D太空杯，超可愛的史努比藏在杯身內，露出頭萌萌地看著你，根本就是欠收藏！ 1011位於捷運中山站

誰說炸雞只能配啤酒！頂呱呱X美國功夫茶推「烏龍冷泡茶」 祭買一送一優惠

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 別只記得韓式風格的炸雞配啤酒啦，炸雞配茶品就是清爽的滋味！台灣炸雞品牌「頂呱呱」及全球連鎖手搖飲店「美國功夫茶Kung Fu Tea」，曾經憑藉「炸雞配珍

牛軋糖竟變身奶茶？珍蜜堂推全台獨創「蔥餅牛軋糖奶茶」 加碼三色漸層手搖超好拍

台灣手搖品牌近年各出奇招，透過融入各式組合變身特色飲品，飲料控想得到、想不到的創意，全都能喝得到！去年首度進駐東區的手搖茶飲「珍蜜堂」，本次挑戰最強古早味，獨家推出創意「蔥餅牛軋糖奶茶」，同步加碼夢幻

史上最狂買一送二！「Sharetea歇腳亭」東區新開幕推三大好康 工業風旗艦店成打卡新亮點

具有28年歷史的飲料店始祖「Sharetea歇腳亭」，近期以全新型態回歸台北東區，新分店「Sharetea歇腳亭形象概念店」試營運至今已有一週，特別在正式開幕首兩日釋出三重好康，手搖控們好好把握今明兩

手搖店也能吃冰！迷客夏新推「柳丁綠茶冰棒」 加碼柳丁系列+綠茶凍新品超欠吃

飲料控好消息來襲！迷客夏首度推出「柳丁綠茶冰棒」，將店內清爽系熱銷排行榜冠軍「柳丁綠茶」打造成特調冰品，全新口感即日起在全台門市即能購入，配合艷陽好天氣，超適合衝一波嘗鮮！ 迷客夏期間限

濃郁抹茶季終於到來！ 2020春天必嘗的5家「抹茶季甜點」盤點

天氣回暖，就知道春天不遠了。結束了可愛的冬季草莓甜點後，緊接而來的就是春季必備抹茶甜點，一定有人會好奇為什麼總是在春季主打抹茶季，其實是因為一整年中第一期採收的茶葉往往是最甘甜的，這也是大家會搶在收成

高顏值雞蛋糕快閃板橋車站 暴龍愛心組合掀起打卡熱

在疫情時代更需要療癒感。以特色造型為話題的「紅玉滿赤心雞蛋糕」可說是「打卡雞蛋糕」的代表，更是IG人氣打卡美食，除了有高...

熱門新聞

吃到飽「兒童價」！國泰萬怡4月1日至17日「蝦饗宴」648元起

日麥當勞「加點微笑」也可外送了！ 網實測僅單點會送來什麼

減醣便當自己作／檸香鯖魚、煎豆包、日式白蘿蔔、蒜炒豌豆苗

「八月堂」可頌新推芭樂口味！加碼快閃台北信義 祭第二件半價優惠

醫護人員辛苦了！逢甲「一心素食臭豆腐」5月底前送暖

吃起來綿密又濃郁！6款從冬天紅到春天的「芋頭甜點」盤點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。