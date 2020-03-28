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「八月堂」可頌新推芭樂口味！加碼快閃台北信義 祭第二件半價優惠
台灣高人氣麵包店「八月堂」販售各式口味的可頌，近日新推「紅心番石榴馬卡龍」特色風味，吸睛的外表和創意組合，超適合嘗鮮一波！
這款最新口味以馬卡龍糖衣包裹外層，雖然不少人單看綠色外觀以為是抹茶季新品，內餡其實是法國紅心芭樂，酥脆的外皮加上粉色的果泥，一口咬下即可體驗酸甜滋味。新口味單件售價59元，在全台正櫃店皆可購入。
在雙北、宜蘭、台中及高雄皆有分店的「八月堂」，近日更進駐信義商圈，到台北遠百信義A13設置快閃店，即日起截至5/10為止，經常在信義逛街或通勤的上班族，都能就近買到八月堂的甜點囉！
但快閃店因場地限制，現場只會販售部分口味，如黃金流沙、黑糖麻糬、炙燒明太子、香蒜、伯爵奶茶等，而為了歡慶門市開幕，店家也祭出限時促銷，直到4/1為止皆可憑電子券，到台北遠百信義A13及花蓮車站店面，享第二件半價優惠，可頌愛好者千萬別錯過啦！
紅心番石榴馬卡龍新品
售價：新台幣59元
販售門市：全台正櫃店（快閃店不提供）
八月堂 信義快閃店
地址：台北市信義區松仁路58號B3
期間：3/27-5/10
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